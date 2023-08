Eishockey-Schiedsrichter heiratet Fußball-Schiedsrichterin

Von: Wolfgang Krzizok

Sind jetzt ein Paar: Monika (geb. Pieczonka) und Lukas Kohlmüller. © Wolfgang Krzizok

Es ist zweifellos die Schiedsrichter-Hochzeit des Jahres.

Eishockey-Referee Lukas Kohlmüller hat Fußball-Schiedsrichterin Monika Pieczonka vor den Traualtar geführt.

Kennengelernt hat sich das Paar auf eine etwas kuriose Weise. Sie waren auf einer Hochzeit eingeladen, als Lukas Kohlmüllers Mama Petra eine Bekannte mehr aus Spaß fragte, ob sie nicht eine Freundin für ihren Sohn wüsste. Er habe nämlich am Wochenende nie Zeit und bräuchte folglich eine Partnerin, die ebenfalls am Wochenende keine Zeit habe. „Die Moni“, sagte die Bekannte spontan und deutete auf Monika Pieczonka. Die erzählt, dass Petra Kohlmüller sofort das Gespräch mit ihr gesucht und ihr gesagt habe: „Ihr würdet sehr gut zusammenpassen.“ Sie habe es sehr lustig gefunden, sei aber doch neugierig geworden und habe sich aber den Kontakt von Lukas geben lassen. Kurz darauf seien sie zusammengekommen, „und da haben wir festgestellt, dass wir eigentlich auch unter der Woche keine Zeit haben“, erzählt die Braut lachend.

Die 31-Jährige ist von Beruf Rechtsanwältin bei einer Münchner Kanzlei. Daneben hat sie zahlreiche Ehrenämter, wie zum Beispiel als stellvertretende Vorsitzende der Jungen Union Oberbayern und stellvertretende Vorsitzende des CSU-Ortsverbands Erding. Als Schiedsrichterin ist sie im Landkreis unterwegs, als Assistentin bis hinauf zur Landesliga, außerdem ist sie im Bezirksschiedsrichterausschuss tätig. Der 29-jährige Bräutigam ist neben seiner Beschäftigung im Luftfahrtbundesamt als Eishockey-Schiedsrichter beim Schweizer Verband tätig, für den er auch international im Einsatz ist – bis hinauf zu Weltmeisterschaften. Nach zwei Jahren Beziehung hielt Lukas Kohlmüller um die Hand seiner Liebsten an, die (natürlich) Ja sagte.

Standesamtlich geheiratet haben die beiden Erdinger im heimatlichen Rathaus. Die kirchliche Trauung fand tags darauf in der Kletthamer Erlöserkirche statt, gefeiert wurde dann in der „Alten Säge“ in Moosach. Unter den Gästen waren – wenig überraschend – viele Eishockey- und Fußball-Schiedsrichter, die sich intensiv austauschten. Gleich am Tag danach sind Lukas und Monika Kohlmüller in die Flitterwochen aufgebroch, nach einer Safari durch Tansania geht es noch nach Sansibar.