Schlusslicht leuchtet Eispiraten heim

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Kuriose Haltung, perfekter Abschluss: Dorfens Tomas Vrba (l.) trifft zum zwischenzeitlichen 2:3 – die Pfaffenhofener (v. r.) Patrick Weiner und Fabian Eder haben das Nachsehen. © Dominik Findelsberger

Den Waldkraiburg-Sieg vom Freitag konnte der ESC Dorfen nicht vergolden.

Dorfen – 6:7 (1:3, 3:1, 2:2, 0:1) nach Penaltyschießen mussten sich die Eispiraten am Sonntag Schlusslicht EC Pfaffenhofen geschlagen geben. Es war im 14. Saisonspiel der erste Sieg für die Eishogs.

Dass sie nach knapp sechs Minuten 0:2 zurückliegen, damit hatten die Eispiraten bestimmt nicht gerechnet. Die Eishogs spielten auch alles andere, als wie ein Tabellenletzter. Nach drei Minuten konnte Torhüter Andreas Marek mit einer Monster-Parade gegen Tom Callaghan einen Gegentreffer verhindern. Eine Minute später war’s passiert, als Robert Neubauer den ECP in Führung schoss. Und es dauerte keine zwei Minuten, da stand es 0:2 aus Dorfener Sicht. Bailey Morisette hatte nach einem Susanj-Fehlpass eiskalt eingenetzt.

Nach zehn Minuten marschierte erstmals ein Pfaffenhofener auf die Strafbank. In Überzahl brachten Christof Hradek und Christian Göttlicher den Puck an Patrick Weiner im ECP-Tor einfach nicht vorbei. Riesenglück hatte Marek, als der Puck hinter ihm am Kasten vorbei kullerte. Dafür traf im Gegenzug Urban Sodja zum 1:2 ins lange Eck (14.). Die Eishogs konterten immer wieder brandgefährlich. Eine ESC-Strafzeit münzten sie schließlich in letzter Sekunde noch zur 3:1-Pausenführung durch David Felsöci um.

Nach Wiederbeginn änderte sich vorerst nichts. Die Gäste stellten die Eispiraten mit ihren blitzschnellen Kontern immer wieder vor Probleme. Kurios dann der Anschlusstreffer des ESC. Tomas Vrba zog nach Kanzelsbergers Traumpass davon, schoss Keeper Weiner an die Maske, und ein Verteidiger bugsierte den Puck ins eigene Tor (25.). In Überzahl war dann Verteidiger Benedikt Dietrich von niemandem aufzuhalten, und es stand 3:3.

Als auf beiden Seiten ein Mann auf der Strafbank saß, nützten beide Seiten die Freiräume. Robert Neubauer schoss die Eishogs 4:3 in Front. Mit einem Lattenknaller meldete sich Fabian Kanzelsberger bei Weiner an, und 16 Sekunden später jagte er die Scheibe zum 4:4 in die Maschen. Kurz darauf war Sodja die Torlatte im Weg.

14 Sekunden Überzahl reichten dem ECP im Schlussdrittel zum 5:4 durch Neubauer. Es folgte ein offener Schlagabtausch mit spektakulären Paraden der beiden Torhüter. Es dauerte lange, dann schepperte es quasi im Minutentakt. Vrba traf zum 5:5 (54.), Liam Hätinen antwortete mit dem 6:5 (55.) für den ECP, und Hradek sorgte für das 6:6 (57.).

In der Verlängerung hatten beide Teams den Siegtreffer mehrmals auf dem Schläger, aber es wurde auch noch ein Penaltyschießen nötig. Für den ESC traf nur Hradek, für den ECP lochten Peter Meier und Morisette ein.

Statistik

Tore/Vorlagen: 0:1 (5.) Neubauer (J. Felsöci), 0:2 (6.) Morisette (Gebhardt), 1:2 (14.) Sodja (Dietrich, Kirsch), 1:3 (20.) D. Felsöci (Neubauer, Callaghan/5-4), 2:3 (25.) Vrba (Kanzelsberger), 3:3 (29.) Dietrich (Susanj, Kirsch/5-4), 3:4 (33.) Neubauer (D. Felsöci, K. Hätinen/4-4), 4:4 (34.) Kanzelsberger (Fischer, Vrba/4-4), 4:5 (45.) Neubauer (5-4), 5:5 (54.) Vrba (Hradek), 5:6 (55.) L. Hätinen (J, Felsöci), 6:6 (57.) Hradek (Fischer, Vrba/5-4), 6:7 (65.) Morisette (P) – Zuschauer: 112 – Hauptschiedsrichter: Sebastian Alt, Florian Meineke – Strafminuten: Dorfen 6, Pfaffenhofen 12