Schmach gegen das Schlusslicht

Trockener Abschluss macht Moosinning nass: Florian Bacher (l.) trifft zum 2:1 und zur erneuten Führung der Otterfinger. Bastian Lanzinger (Nr. 6) und Torwart Philipp Strunk können den Einschlag nicht verhindern. © Christian Riedel

Das Aufstiegsrennen ist für den FC Moosinning endgültig gelaufen.

Moosinning – Mit einem enttäuschenden 2:2 (1:2) gegen Schlusslicht TSV Otterfing hat er auch die letzte Möglichkeit verpasst, noch einmal in den Kampf um Platz zwei in der Bezirksliga Ost eingreifen zu können. Dieser ist nun vier Spiele vor Schluss sieben Punkte weg. Über die gesamten 90 Minuten fanden die Gelb-Schwarzen gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste keine spielerischen Lösungen, und so stand am Ende eine gerechte Punkteteilung.

Moosinnings Coach Christoph Ball hatte seine Mannen vor dem Gegner gewarnt (wir berichteten), so richtig ernst genommen schien sein Team diese Hinweise aber nicht zu haben. Während die Otterfinger von Beginn an kompromisslos in die Zweikämpfe gingen und auf vereinzelte Konter setzten, versuchten die Moosinninger über viel Ballbesitz und mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Dieses Vorhaben ging aus Otterfinger Sicht bereits in der 8. Minute auf, als die Moosinninger Abwehr inklusive Keeper Philipp Strunk eine Linksflanke nicht entscheidend klären konnte und Christian Blaschke die Kugel nur mehr einschieben musste.

Moosinning hatte seinen ersten Torschuss in der 19. Minute, doch Stefan Haas verpasste das Gästetor mit seinem Flachschuss knapp. Besser machten es die Hausherren drei Minuten später, als Haas einen Freistoß von links nach innen zog und Georg Ball ungehindert zum 1:1 einköpfen konnte. Der Treffer war allerdings keineswegs der erhoffte Befreiungsschlag. Mit einem katastrophalen Fehlpass im Mittelfeld leitete Georg Ball in der 26. Minute eine weitere Gästechance ein, doch Dennis Stauf vereitelte im letzten Moment einen Treffer. Diesen durften die Otterfinger zehn Minuten später bejubeln, als sie über rechts einen schnellen Konter fuhren, der Ball auf halblinks zu Florian Bacher gespielt wurde, und dieser trocken zum 2:1 abschloss.

Wer in Halbzeit zwei auf Besserung gehofft hatte, wurde jäh enttäuscht. Weiterhin fiel den Gelb-Schwarzen wenig bis nichts ein, der Ball wurde zumeist quer und nach hinten gespielt, und die Gäste hatten kaum Mühe, die nicht vorhandenen Moosinninger Offensivaktionen zu verteidigen. Die Gäste mussten sich ihrerseits den Vorwurf gefallen lassen, die sich bietenden Kontermöglichkeiten nicht konsequent zu Ende gespielt und so einen möglichen Dreier leichtfertig verspielt zu haben.

So musste erneut ein Standard für den Ausgleich herhalten. Alex Auerweck wurde drei Minuten nach seiner Einwechslung im Strafraum von den Beinen geholt. Georg Ball schnappte sich die Kugel und verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:2.

Moosinning drückte, und in der 83. Minute jagte Mäx Lechner die Kugel aus halblinker Position an den linken Pfosten. Ausgleichende Gerechtigkeit eine Minute später: Nach einem Konter der Otterfinger kam Magnus Eder zentral vor dem Tor frei zum Schuss, doch auch sein Schuss prallte von der Latte ins Feld zurück. Kurz darauf war Schluss, und unter dem Strich war der eine Punkt für beide Mannschaften zu wenig.

