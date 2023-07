Schnelle Delphine

Von: Wolfgang Krzizok

Und ab geht die Post: Jens Dietrich (2. v. r.) ist für seine Startsprünge bekannt. © Verein

Eitel Sonnenschein herrschte nicht nur vom Wetter, sondern auch von der Leistung her bei den Delphinen des TSV Erding bei den internationalen bayerischen Meisterschaften Masters (ab 20 Jahre) in Freising.

Freising/Erding – Diese Mammutveranstaltung verlangte den über 400 Teilnehmern aus Österreich, der Schweiz, Slowenien und Argentinien sowie aus ganz Deutschland, allen voran aus Bayern, alles ab. Mit insgesamt 16 Medaillen zeigten die Erdinger Franz Herbst, Jens Dietrich, Rico Scharfe und Marco Simeth ihr Können.

Scharfe, der ehemalige Abteilungsleiter der Delphine, spielte über 50m, 100m, 200m Freistil, 50m Schmetterling und 50m Rücken seine ganze Stärke aus und schlug jeweils mit Bestzeiten als Erster in seiner Altersklasse (AK35) an. Gold gab es auch für Dietrich, der mit seinen furiosen Startsprüngen über 400m Lagen und 800m Freistil seinen Konkurrenten in der AK40 keine Chance ließ.

Franz Herbst, mehrfacher Weltmeister im Eis- und Freiwasserschwimmen, bot bei insgesamt zehn Starts souveräne Leistungen. Gerade auf der Kurzstrecke, den 50m-Rücken, zog der 65-Jährige allen Schwimmern auf und davon und belegte den ersten Platz. Fünfmal, über 200m und 400m Lagen, 100m und 200m Rücken sowie über 50m Schmetterling mischte er vorne mit und holte sich jeweils den zweiten Platz. Eine Bronzemedaille erkämpfte sich Herbst schließlich auf seiner Lang-Strecke, 400 Meter Kraulen.

Simeth, der Jüngste der Erdinger Schwimmergruppe (AK20), musste sich im wohl stärksten Teilnehmerfeld beweisen. In der Zeit von 32,80sec über 50m Freistil freute er sich über die verdiente Silbermedaille.

Die beiden Staffeln der Erdinger Delphine starteten über 4x100 Freistil sowie 4x50 Lagen und belegten in einem starken Feld den vierten und zweiten Platz.