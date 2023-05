Dorfener Jannik Straub schon in DM-Form

Von: Beate Spindler

Jannik Straub vom TSV Dorfen (l.) siegte über 110 Meter Hürden der Jugend U18 vor Maximilian Schreiber von der LG Sempt (r.) und Korbinian Aumüller vom TV Emmering (Mitte) und qualifizierte sich für die DM. © Ludwig Stuffer

Der Hürdensprinter glänzte in Germering und erfüllte bereits beim Saisonstart die DM-Norm. Und Dorfens Nachwuchs stürmte auch aufs Treppchen.

Dorfen – Ein Lauf, zwei Qualifikationen: Für Jannik Straub war der Auftakt in die Freiluftsaison ein voller Erfolg. Beim Germeringer Leichtathletik-Meeting qualifizierte sich der Dorfener über 110 Meter Hürden sowohl für die bayerische als auch für die deutsche Meisterschaft in der Altersklasse U 18. In neuer Bestzeit von 14,62 sec hatte der 16-Jährige im Trikot der LAG Mittlere Isar als Erster die 91 Zentimeter hohen Hindernisse überquert. Damit ist er aktuell Deutschlands drittschnellster U 18-Hürdensprinter.

Auch Vincent Bachmayr feierte einen gelungenen Saisonstart. Der 18-Jährige qualifizierte sich über 110 m Hürden ebenfalls für die Bayerische, die im Juni in Regensburg stattfindet. Bachmayr, der in diesem Jahr in der U 20 startet und damit knapp acht Zentimeter höhere Hürden überlaufen muss, beendete nach 15,68 sec als Zweitschnellster den Lauf.

Bereits wenige Tage vorher hatten die Dorfener Leichtathleten mehrfach auf sich aufmerksam gemacht: Zehn Sportler starteten bei der Bahneröffnung und den Kreismeisterschaften im Blockmehrkampf in Wasserburg – vier von ihnen schafften den Sprung aufs Podest.

In Wasserburg stürmten Simon Spindler, Benno Spindler und Sara Heilmeier (v. l.) sowie (nicht auf dem Bild ) Lilian Suezer das Podest. © Beate Spindler

Jeweils den ersten Platz sicherten sich die älteste Athletin und der jüngste Athlet vom TSV Dorfen: Lilian Suezer (U 18) kam über 1000 m mit fast sieben Sekunden Vorsprung in nur 3:15,92 Minuten als schnellste Läuferin ins Ziel. Deutlich vom Teilnehmerfeld absetzen konnte sich auch Benno Spindler bei seiner Premiere über 60 Meter Hürden, die er in nur 12,45 Sekunden fehlerfrei meisterte.

Beflügelt von diesem Erfolg sicherte sich der Elfjährige noch einen weiteren Stockerlplatz, und zwar im Weitsprung. Unter 17 Teilnehmern in der M 12 landete er mit einer Weite von 3,82 Metern auf Platz zwei. Ebenfalls doppelten Grund zur Freude hatte Sara Heilmeier. Erst holte sich die 13-Jährige über 60 Meter Hürden Silber in neuer Bestzeit (10,47 sec), dann sprintete sie in der W 13 auch noch über 75 m als Zweite ins Ziel und verbesserte ihre persönliche Bestzeit auf 10,51 sec.

Spannend bis zum Schluss machte es Simon Spindler, der in Wasserburg an den U16-Kreismeisterschaften teilnahm. Im Block Sprint/ Sprung der Altersklasse M 14 hatte der Dorfener mit persönlichen Bestleistungen im Hochsprung (1,40 m) und 100-Meter-Sprint (13,72 sec) Anschluss an die Top drei der zehn Athleten seiner Gruppe gehalten. Nachdem er im Weitsprung (4,21 m) unter seinen Möglichkeiten geblieben war, holte er als Dritter über 80 m Hürden (13,35 sec) wertvolle Punkte, die ihm trotz kleinerer Schwächen im Speerwurf (19,67 m) aufs Podest hievten. In der Gesamtwertung wurde er mit 2148 Punkten Dritter.