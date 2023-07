An den Brettern rauchen 140 Köpfe

Von: Wolfgang Krzizok

Volle Konzentration: 140 Mädchen und Buben aus zehn Schulen nahmen am Turnier teil. © Brigitta Palotas

Der 9. Erdinger Schulschachcup wurde heuer in der Montessori-Schule in Aufkirchen ausgetragen.

Erding/Aufkirchen – Die Organisatorinnen Brigitta Palotas, Schulschachreferentin des Landkreises, Jugendsozialarbeiterin Nadine L´Helguen und Schulleiterin Ulrike Baghdadi freuten sich über das gelungene Turnier.

Insgesamt nahmen 140 Buben und Mächen aus zehn verschiedenen Schulen teil, die in 30 Mannschaften aufgeteilt waren. „Die Schülerinnen und Schüler zeigten ihr Können und ihre Leidenschaft für das Schachspiel während des gesamten Turniers“, freute sich Palotas.

Einen ganzen Tag lang wurde nach dem Schweizer System gespielt, bei dem die Mannschaften nach jedem Durchgang gegen eine Mannschaft mit ähnlicher Punktzahl antreten mussten. „Dieses System ermöglichte es den Schachspielern, sich im Laufe des Turniers aufgrund ihrer Leistungen immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen“, berichtet die Schulschachreferentin.

Jede Partie wurde mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spieler gespielt. „Diese begrenzte Zeit schuf eine spannende Atmosphäre und erforderte von den Teilnehmern schnelles Denken und strategische Entscheidungen.“ Am Ende wurden die Gewinner in verschiedenen Kategorien gekürt. Die besten Mannschaften erhielten einen Pokal, alle Spieler wurden mit Medaillen ausgezeichnet.

In der Wertungsklasse der Grundschulen lieferten sich die Mannschaften ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Auswertung erfolgte nach Mannschafts- und Brettpunkten sowie der so genannten Buchholz-Wertung. Am Ende konnte die Grundschule Klettham den ersten Platz erringen. Die Entscheidung zwischen dem zweiten und dritten Platz war äußerst knapp, da beide Mannschaften die gleiche Anzahl an Mannschafts- und Brettpunkten erzielt hatten. Aufgrund der Buchholz-Wertung ging der zweite Platz an die Grundschule Erding am Lodererplatz, auf dem dritten Platz landete die gastgebende Montessori-Schule.

Auch in der Wertungsklasse der weiterführenden Schulen wurde um jeden Zug gekämpft. Das Gymnasium Dorfen konnte sowohl den ersten als auch den dritten Platz für sich beanspruchen. Das Anne-Frank-Gymnasium Erding erreichte den zweiten Platz. Bei den älteren Schülern lagen die Ergebnisse auch sehr eng beieinander. Oft entschied nur ein halber Punkt über die Platzierung oder wieder die Buchholz-Wertung. Die Mannschaften aus Dorfen, mit vielen versierten Vereinsspielern in ihren Reihen, zeigten sich hier nahezu unüberwindbar.

Für die Versorgung der Schachspieler sorgte die SMV mit Waffeln und die Oberstufe mit Hot Dogs. Einige Sponsoren hatten das Turnier unterstütz, berichtet Palotas. Der Schachverband Euro Schach stellte 50 Exemplare der Zeitschrift „Jugendschach“ zur Verfügung, die Schachabteilung von Rot-Weiß-Klettham spendierte die Pokale und Medaillen.

„Der 9. Schulschachcup war ein sehr anstrengender, aber vor allem ein spannender und erfahrungsreicher Tag“, so Palotas und fügte an: „Die Montessori-Schule bot einen erstklassigen Rahmen für dieses Turnier.“

Abschlusstabellen

Wertungsklasse Grundschulen

1. GS Klettham 11

2. GS am Lodererplatz 9

3. Montessori-Schule Aufkir. 9

4. GS Isen 8

5. Montessorischule Aufk. 3 7

6. Carl Orff-Grundschule 3 7

7. GS Klettham 3 7

8. Montessorischule Aufk. 2 6

9. Carl Orff-Grundschule 1 6

10. Carl Orff-Grundschule 2 5

11. GS Klettham 2 4

12. GS am Lodererplatz 2 4

13. GS am Lodererplatz 4 4

14. Montessorischule Aufk. 4 4

15. GS am Lodererplatz 3 3

16. Montessorischule Aufk. 2

Weiterführende Schulen

1. Gymnasium Dorfen 14

2. Anne-Frank-Gymnasium 12

3. Gymnasium Dorfen 2 10

4. Korbinian-Aigner-Gym. 9

5. Korbinian-Aigner-Gym. 3 8

6. Herzog-Tassilo-Realschule 8

7. Korbinian-Aigner-Gym. 2 6

8. Anne-Frank-Gymnasium 2 6

9. Herzog-Tassilo-Realschule 2 6

10. Korbinian-Aigner-Gym. 4 6

11. Montessorischule Aufk. 6

12. Realschule Oberding 5

13. Montessorischule Aufk. 2 1

14. Korbinian-Aigner-Gym. 5 1