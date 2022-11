Schwaig auf der Suche nach Stabilität

Von: Helmut Findelsberger

Zurück zu alter Stärke will der FC Schwaig um Torjäger Raffael Ascher (l.). © Christian Riedel

Schwaigs Sportlicher Leiter und der Spielertrainer ziehen vor der Winterpause Bilanz.

Schwaig – Als Aufsteiger hatte der FC Schwaig in der Saison 2021/22 beeindruckend aufgespielt, alle Erwartungen weit übertroffen und mit dem dritten Tabellenplatz ordentlich vorgelegt. Das alles zählt nicht mehr seit dem Start Mitte Juli in die neue Spielzeit, oft auch als „die verflixte zweite Saison“ bezeichnet.

Beim Blick auf die Tabelle und die Resultate der jetzt zu Ende gegangenen Herbstrunde könnte man dem zustimmen. Für Wolfgang Lang, Sportlicher Leiter bei den Sportfreunden, ist das „mehr eine Phrase“. Für Spielertrainer Ben Held „bewahrheitet sie sich halt bei uns wieder mal, aber schau Bruckmühl an, die sind in der zweiten Saison jetzt Tabellenführer“.

Dass alles nicht mehr so locker gelingt, hat für Lang auch damit zu tun, „dass die Gegner halt jetzt wissen, wie Schwaig spielt und spielen will“. Das sei aber nicht der einzige Grund dafür, dass man nach 20 Spielen 23 Punkte auf dem Konto hat, während es vor einem Jahr auf Tabellenplatz drei 46 Zähler aus 21 Partien waren.

Apropos Tabellenplatz: Im Schlussspurt reichte es gerade noch zu einem Nicht-Relegationsrang. Als Dreizehnter mit 23 Zählern sind die Sportfreunde jedoch punktgleich mit Geretsried und stehen nur einen Zähler besser da als Grünwald und Freising. Dieses Trio rangiert auf den drei Relegationsplätzen. Auf dem ersten der beiden Abstiegsplätze, mit ebenfalls 22 Punkten, steht Bayernligaabsteiger Pullach. Schlusslicht Brunnthal ist mit 15 Zählern schon etwas abgeschlagen. Das verdeutlicht, wie verrückt, aber auch sportlich anspruchsvoll die Landesliga in dieser Saison geworden ist.

„Wenn’s dann nur ein paar Prozent weniger sind nach einer so erfolgreichen, aber auch anstrengenden Saison, und das gleich bei mehreren Spielern, dann wirkt sich das eben so aus“, muss auch der Schwaiger Sportchef erkennen. Er betont aber, „dass die Jungs nach dem Aufstieg in vielerlei Hinsicht alles in die Waagschale geworfen haben, einige bis hin zur Ernährungsumstellung“. Und dann kämen auch mal zu viele Handicaps bei seinem kickenden Personal zusammen mit Verletzungen, Krankheiten, aber auch Studium, beruflichen Veränderungen oder viel Schichtdienst, wie etwa bei Polizist Daniel Stich, dem erfahrensten Verteidiger. „Und Urlaub hat der eine oder andere vielleicht etwas mehr gemacht“, bestätigt er. „Das wird ab Januar die härteste Vorbereitung, die Schwaig je gesehen hat“, meint Lang augenzwinkernd.

Mit Spielertrainer Ben Held und dessen Co-Trainer Florian Fink sei er im ständigen Austausch. „Es wird alles nochmal aufgearbeitet und die Frühjahrsvorbereitung geplant, aber in Ruhe und mit kühlem Kopf.“

Im Kopf geht auch Spielertrainer Held einiges um. „Zu viele und zu einfache Gegentreffer“ nerven ihn, „denn vorne treffen wir ja ganz gut“. Er zieht zum Vergleich die letzte Saison her, „denn wenn wir kein Tor geschossen haben, dann haben wir auch keins gekriegt“. Oder kurz vor Abpfiff doch noch zugeschlagen, wie nicht bloß einmal bei insgesamt fünf 1:0-Siegen und weiteren drei knappen Erfolgen ohne Gegentreffer.

Nicht umsonst vermisste Held in der Vorrunde die fehlende Konstanz in der Defensive, „und dazu zählen nicht nur die nominellen Verteidiger“. Es waren „zu viele immer wieder mal nicht da“, stößt er ins gleiche Horn wie sein Abteilungsleiter. So kamen bei 20 Spieltagen zum Beispiel Johannes Hornof nur auf sieben Einsätze, Stich und Maxi Hellinger auf acht, bei einem Daniel Fichtlscherer, Ricardo Maier oder Nils Wölken waren es kaum mehr. „Letzte Saison war ein stabiles Gros unsere Stärke“, erinnert Held, „und für die, die rein wollten, war es sehr schwierig“.

Einig sind sich Sportchef Lang und Trainer Held, dass man in Ruhe weiterarbeiten wird, aber „auch fokussiert auf den Ernst der Lage“. Und die Schwaiger haben in den restlichen 14 Spielen schließlich alles noch in eigener Hand.