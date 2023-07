Mehr Schlagerspiel geht nicht: FC Schwaig erwartet zur offiziellen Saisoneröffnung VfB Hallbergmoos

Landesliga Südost

Von Helmut Findelsberger schließen

Der FC Schwaig bestreitet heute Abend gegen den VfB Hallbergmoos im Rahmen einer offiziellen Auftaktveranstaltung das Saison-Eröffnungsspiel der Landesliga Südost.

Schwaig – Mehr Schlagerspiel an einem ersten Spieltag, als diese Partie, die um 19 Uhr in der NGL-Arena beginnt, geht gar nicht.

„Bereits zum Ende der letzten Saison hatten wir die Idee, uns zu bewerben“, erzählt Schwaigs Sportlicher Leiter Wolfgang Lang. „Als klar war, dass Hallbergmoos aus der Bayernliga absteigt, haben wir dem Verband natürlich den Nachbarn als Gegner vorgeschlagen.“ Er gab Einblicke in die Bewerbung. Zu der gehörte auch ein professionelles Video vom Fanfest beim letzten Punktespiel der vergangenen Saison. „Als der Verbandsausschuss alles für gut befunden und uns den Zuschlag gegeben hatte, ging es los“, sagt Lang. „Gearbeitet wird auf Hochtouren, bis die Tore öffnen, Parkplätze sind reichlich vorhanden.“

Heute findet auch noch die Auslosung zur ersten BFV-Hauptrunde im Toto-Pokal in Bad Kötzting statt. „Wenn ich da jemanden hinschicken würde, der käme auf die Idee, er hätte was verbrochen, weil er nicht hier dabei sein darf“, ist sich Lang sicher.

Begeistert von der Idee mit Hallbergmoos war auch sofort Ben Held. Der geht jetzt mit dem FC Schwaig in seine vierte Saison als Spielertrainer und war davor vier Spielzeiten überaus erfolgreich mit Hallbergmoos in dieser Liga auf Torejagd. Es war nicht überraschend, dass ihm VfB-Sportleiter Anselm Küchle im Gespräch mit dem Erdinger/Dorfener Anzeiger gleich schöne Grüße ausrichten ließ. In Helds erster Saison 2015/16 sowie 2017/18 waren beide noch Teamkollegen beim VfB.

Küchle, der zwischendurch in Moosinning war, hat sonst nur Hallbergmoos in seinem sportlichen Steckbrief stehen. Der 31-Jährige ist seit 2018 nach einem Kurzzeit-Trainerjob jetzt die vierte Saison Sportlicher Leiter. Ein Knorpelschaden zwang ihn früh zum Aufhören, „und ich bin froh, wenn ich Laufen kann“ erzählt er. Dass man beim VfB in das Ansinnen von Schwaig involviert gewesen sei, bestätigt er: „Aber sehr spät, wir hatten nichts dagegen, sondern nach dem Abstieg alle Hände voll zu tun.“

Held ist überzeugt, „dass Hallbergmoos trotz der zehn Abgänge immer noch eine sehr spielstarke Mannschaft mit einem guten Gerüst an erfahrenen Spielern hat“. Kapitän und Abwehrchef Christoph Mömkes, Maximilian Zeisl, Tobias Krause und Fabian Diranko kennt er noch gut. Noch besser Lucas und Mateus Hones, die nach zwei Jahren Schwaig nun mit ihrem Bruder Marcos (Freising) beim VfB vereint sind.

Zehn Neuzugänge hatten Trainer Florian Brachtel, seit dem Frühjahr 2022 beim VfB, und sein Co Bastian Bornkessel zu integrieren. Da sind vor allem zu nennen Torhüter David Hundertmark aus Landsberg, Florian Schmuckermeier und Jonas Mayr aus Freising, Moritz Sassmann, gestandener Regionalligaspieler aus Buchbach, und dessen Bruder Yannick aus Moosinning.

FCS-Coach Held hatte es nach dem Pokal-Coup gegen Augsburg schon gesagt: „Wenn wir so auftreten, wird es für jeden Gegner schwer gegen uns.“ Torjäger Raffael Ascher gibt zu, „dass man vor zwei, drei Jahren Hallbergmoos noch als unerreichbar ansah“. Gefragt, ob er mit einem Punkt sich auch anfreunden könne, meinte er ganz energisch: „Auf keinen Fall, wir wollen gewinnen.“

Neben Held ist es auch für Maxi Hellinger ein Wiedersehen mit einem Ex-Club. Der verletzte Mario Simak sowie Florian Fink (Laufbahn beendet) und Johannes Hornof (pausiert) trugen ebenfalls schon das VfB-Trikot.

Neben Simak werden diesmal Momo Ndiaye und Ricardo Maier nicht im Kader sein. Daniel Fichtlscherer und Nils Wölken sind zurück, der Ukrainer Roman Mavdryk wäre jetzt spielberechtigt, ist aber nicht da. „Wir haben mit dem Toto-Pokalspiel jetzt drei Englische Wochen vor uns, da werden manche, die diesmal auf der Bank sitzen, schnell wieder in der Anfangsformation stehen“, weiß FCS-Coach Held.

FCS-Kader

Hornof, Strunk, Jell, Zech, Empl, Roth, Fichtlscherer, Georgakos, Ibrahim, Wölken, Sommer, Straßer, Hellinger, Idrizovic, Buchauer, Bartl, Paulus, Ascher, Held

Rahmenprogramm

Beim Saisoneröffnungsspiel der Landesliga Südost heute Abend in Schwaig ist auch ein Rahmenprogramm geboten.

17.45 Uhr: Öffnung der Stadiontore



18.30 Uhr: Vorstellung der Landesligavereine, mit Interviews



18.55 Uhr: Auftritt der Böllerschützen Schwaig



19 Uhr: Spielbeginn



In der Halbzeitpause: Auftritt der Cheerleaderin und Profi-Tänzerin Annalena Hennig, außerdem gibt es Fußball-Dart für Kinder



Moderation und Stadionsprecher: Andy Wenzel von Radio Charivari, der auch Stadionsprecher beim DFB-Pokalfinale war.