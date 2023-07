Torjäger Ascher und Elfmeter-Töter Hornof

Teilen

Der dritte Streich: Trotz Holzkirchener Übermacht trifft Schwaigs Torjäger Raffael Ascher (schwarz) per Kopf zum 3:1. © Thomas Plettenberg

Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Bayernligaabsteiger VfB Hallbergmoos musste der FC Schwaig am Dienstagabend zum TuS Holzkirchen reisen, der mit einem 4:1 beim VfB Forstinning gestartet war.

Holzkirchen/Schwaig – Die Elf von Spielertrainer Ben Held siegte am Ende verdient mit 3:1 (3:1) Toren und legte so einen tollen Start in die neue Landesligasaison hin. Spieler des Tages war Raffael Ascher mit einem Hattrick in der ersten Hälfte.

Dass die Aufgabe in Holzkirchen schwer werden würde, dessen war man sich im Schwaiger Lager absolut bewusst. Zählt doch der Gastgeber aus dem Landkreis Miesbach seit Jahren zu den stärksten Heimteams der Liga. Coach Held hatte seine Mannschaft auf drei Positionen umgebaut: Für den verletzten Bilal Ibrahim spielte Nils Wölken auf der Sechserposition, Tobi Paulus und Maxi Hellinger begannen, Mirza Idrizovic und Held nahmen auf der Bank Platz.

Die Gäste erwischten einen Start nach Maß. Gerade einmal fünf Minuten waren gespielt, als Markus Straßer eine Flanke in die Mitte brachte, wo Ascher den Ball mit der Brust stoppte und per Drehschuss zum 1:0 in die Maschen jagte. Nur drei Minuten später die nächste Chance, doch Nils Wölken schoss knapp drüber. Genauer zielte Mittelstürmer Ascher in der 16. Minute. Nach feinem Zuspiel von Hellinger nahm Ascher die Kugel schön mit und ließ TuS-Torwart Lars Lewerent aus zehn Metern keine Abwehrchance.

Im Anschluss verpassten es die Gäste, den Sack zuzumachen. Zuerst scheiterte Leon Roth mit einem Schuss aus 16 Metern am Torwart, ehe Vincent Sommer nach schöner Ablage von Straßer mit einer tollen Direktabnahme die Querlatte traf.

Aber nach 30 Minuten verloren die Gäste den Faden und agierten passiver. Holzkirchen kam immer besser ins Spiel und hatte in der 31. Minute die Chance zum 1:2, doch Christopher Korkor scheiterte am starken Torwart Franz Hornof. Der war aber drei Minuten später ohne Abwehrmöglichkeit, als Pirmin Lindner nach schönem Steckpass aus 16 Metern zum 1:2-Anschluss traf.

Nun waren die Gastgeber obenauf und drückten auf den Ausgleich. Doch ein paar Minuten rund um den Halbzeitpfiff entschieden diese Partie: Zunächst versenkte Ascher kurz vor der Pause nach einer schönen Ecke von Paulus den Ball per Kopf zum 3:1. Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel entschied der gute Schiedsrichter Philipp Spateneder nach einem Trikotzupfer von Tobi Jell an Stürmer Stefan Hofinger auf Strafstoß für Holzkirchen. Kapitän Christopher Korkor trat an und scheiterte am glänzend reagierenden Hornof.

Schwaig hatte nun wieder Oberwasser und erspielte sich jede Menge Torchancen. In der 63. Minute legte Ascher im Strafraum quer auf den eingewechselten Mirza Idrizovic, dessen Schuss aus wenigen Minuten gerade noch von einem Verteidigerbein geblockt werden konnte. Einen Abstoß von Torwart Hornof verlängerte Ascher per Kopf auf Leon Roth, dessen Schuss der Torwart glänzend hielt. Und auch den Nachschuss von Idrizovic parierte er im letzten Moment. 15 Minuten vor Schluss rannte Idrizovic alleine auf das Tor zu, aber auch dieses Mal blieb Torwart Lewerenz mit einer Beinabwehr der Sieger. Ebenso drei Minuten später, als es wieder zum gleichen Duell kam.

Holzkirchen schaffte es nun nicht mehr, den Gästen gefährlich zu werden, sodass Schwaig die Partie ruhig zu Ende spielte.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Lang, Sportlicher Leiter des FC Schwaig: „Super Leistung der Jungs nach dem Auftakt am Freitag. Fokussiert auf die eigenen Stärken hat unser Team verdient gewonnen. Schlüsselszenen dazu waren sicher das 3:1 kurz vor der Pause und anschließend der gehaltene Elfmeter. Ein Sonderlob an Raffi Ascher, der angeschlagen in die Partie ging.“

Ben Held, Spielertrainer des FC Schwaig: „Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben verdient geführt, hatten dann aber erhebliche Probleme und sind zum Glück mit 3:1 in die Halbzeit gegangen. Den Sieg haben wir uns aufgrund der zweiten Halbzeit verdient. Glück hatten wir nach der Halbzeit, als Franz den Elfer gehalten hat. Danach hätte der Sieg noch wesentlich höher ausfallen können.“