Schwaig marschiert weiter

LANDESLIGA - FCS steht nach 2:1-Erfolg gegen Unterföhring jetzt schon auf Rang fünf

Von Rainer Hellinger schließen

Im Duell der beiden „Mannschaften der Stunde“ hat der FC Schwaig am Dienstagabend den FC Unterföhring völlig verdient mit 2:1 (2:0) Toren geschlagen und sich damit drei weitere wichtige Punkte gegen den Abstieg gesichert.

Schwaig – Die Heim-Elf bestimmte über 90 Minuten die Partie, machte sich am Ende aber das Leben selbst schwer, weil man zahlreiche gute Torchancen liegen ließ.

Drei Tage nach dem Auswärtssieg in Eggenfelden änderte Trainer Ben Held die Mannschaft nur auf einer Position: Tobi Bartl spielte von Beginn an, Simon Georgakos nahm zunächst auf der Bank Platz. Gegen Unterföhring, im Jahr 2023 noch ungeschlagen, konnte Schwaig bisher nie gewinnen.

Gerade einmal sechs Minuten waren gespielt, als der Ball zum ersten Mal im Netz des FCU zappelte. Bilal Ibrahim setzte Leon Roth auf der linken Seite in Szene, der den Ball schön mitnahm und auf Vincent Sommer weiterleitete. Der hämmerte die Kugel trotz Bedrängnis aus 20 Metern in die linke untere Ecke. Unterföhrings bärenstarker Keeper Sebastian Fritz hatte keine Abwehrmöglichkeit.

Und die Gastgeber setzten sofort nach. Bartl sah Markus Straßer am rechten Flügel, dessen Flanke sollte Raffi Ascher erreichen, doch Schwaigs Mittelstürmer wurde zu Fall gebracht, und Schiedsrichter Michael Hintermaier entschied trotz Protesten der Gäste auf Strafstoß: Ascher verwandelte souverän (17.). In der 42. Minute erlief Straßer einen missglückten Rückpass von Ajlan Arifovic, drang in den Strafraum ein, doch seinen wuchtigen Schuss aus zwölf Metern hielt Torwart Fritz bravourös. Zwei Minuten später jagte Straßer nach einem abgewehrten Freistoß von Hannes Empl den Abpraller aus 16 Metern in die Maschen, doch der Linienrichter hatte Abseits angezeigt.

Nach dem Seitenwechsel hatte Ascher die erste Torchance, als er eine Straßer-Flanke aus spitzem Winkel nicht mehr voll erwischte. In der 55. Minute setzte Ascher Sahin Bahadir unter Druck, sodass dessen Rückpass bei Sommer landete, der noch Torwart Fritz ausspielte, dann aber neben das Tor schoss. Zehn Minuten später hatte Schwaig die große Chance zur endgültigen Entscheidung: Nach einem schönen Ascher-Pass in die Tiefe drang Ibrahim mit voller Geschwindigkeit in den Strafraum ein und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Doch diesmal hielt Fritz den Strafstoß von Ascher.

In der 72. Minute gelang den Gästen mit ihrer ersten Torchance in der zweiten Halbzeit der Anschlusstreffer. Eine Ecke von der rechten Seite verlängerte Nils Ehret mit dem Kopf auf den langen Pfosten, wo Robin Volland den Ball über die Linie drückte. Jetzt witterte Unterföhring Morgenluft, warf noch einmal alles nach vorne, kam aber kaum zu Chancen.

Kurz vor Schluss hatte der eingewechselte Georgakos die Entscheidung auf dem Fuß, als er nach einem schönen Steilpass von Ascher allein aufs Tor zulief, aber am besten Unterföhringer, Torwart Fritz, scheiterte.

Statistik

FC Schwaig: F. Hornof, Jell, Fichtlscherer, Empl, Roth, Straßer, Simak (85. J. Hornof), Bartl (75. Fink), Ibrahim (75. Georgakos), Ascher, Sommer (90. L. Hones) – FC Unterföhring: Fritz, Ehret (74. Heller), S. Bahadir, Arkadas, B. Bahadir (38. Schrödl), Fischer, Siebald, Sahingöz (62. Volland), Arifovic (88. Aliji), Antonio, Kretzschmar (72. Arkadas) – Schiedsrichter: Michael Hintermaier (Arnbach) – Zuschauer: 150 – Tore: 1:0 Sommer (6.), 2:0 Ascher (17. Foulelfmeter), 2:1 Volland (72.).

Stimmen zum Spiel

Ben Held, Spielertrainer FC Schwaig: „Der nächste wichtige Sieg ist mehr als verdient. Wir hatten das Spiel 90 Minuten im Griff, haben so gut wie keine Torchance zugelassen. Einziges Manko: Wir müssen früher das 3:0 machen. Möglichkeiten waren da.“



Tobi Bartl, Spieler FC Schwaig: „Eine insgesamt sehr starke und geschlossene Mannschaftsleistung. Nach einer sehr guten ersten Hälfte haben wir verpasst, frühzeitig die Tür für Unterföhring endgültig zuzumachen. Insgesamt ein sehr verdienter Sieg und ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt.“



Maxi Hellinger, Spieler FC Schwaig: „Ich bin stolz auf das ganze Team. Sowohl spielerisch als auch kämpferisch war das eine Riesenleistung. Großes Kompliment.“