Schwaig muss sich mit Remis begnügen

LANDESLIGA - Held-Truppe kommt gegen 1860 Rosenheim über ein 1:1 nicht hinaus

Von Rainer Hellinger

Das Heimspiel gegen den TSV 1860 Rosenheim war für den FC Schwaig die dritte Partie in einer Woche und endete mit einem 1:1 (0:0).

Schwaig – Spielertrainer Ben Held musste sein Team gegen den Bayernliga-Absteiger ein weiteres Mal umbauen, auch er selbst stand krankheitsbedingt nur für einen Kurzeinsatz zur Verfügung.

Bereits nach wenigen Minuten war zu erkennen, dass das blutjunge Rosenheimer Team das Konzept des neuen Trainers Wolfgang Schellenberg sehr gut umsetzt. Immer wieder liefen die Stürmer die Schwaiger Hintermannschaft früh an, versuchten sie zu Fehlern zu zwingen und weit vom eigenen Tor wegzuhalten. Das gelang den Gästen in der ersten Halbzeit auch sehr gut. Zwar hatte Rosenheim selbst keine Torchance, aber auch Schwaig tat sich schwer, gefährlich vors Tor zu kommen. In der 7. Minute flankte Philipp Zech in die Mitte, wo der Ball zwar zunächst per Kopf abgewehrt wurde, aber Markus Straßer an der Strafraumkante vor die Füße sprang. Er nahm die Kugel volley, jagte sie aber über das Gehäuse.

Daniel Fichtlscherer und Leon Roth prüften jeweils mit einem Schuss aus 20 Metern Gästekeeper David Darozi, der aber souverän hielt. Ansonsten neutralisierten sich beide Teams, sodass es zur Pause folgerichtig 0:0 stand.

In der zweiten Hälfte nahm der Druck aufs Gästetor zu, und es wurde prompt gefährlich. So, als Raffael Ascher aus zwölf Metern zum Abschluss kam, sein Schuss jedoch von einem Verteidigerbein geblockt wurde (66.). Zwei Minuten später strich ein Schuss aus 18 Metern von Vincent Sommer knapp drüber. Aber in der 77. Minute belohnte sich das Schwaiger Team für seine Bemühungen. Nach einer Flanke von Leon Roth ließ Sommer geschickt auf Ascher abtropfen. Zwar ging noch ein Verteidiger dazwischen, aber Simon Georgakos schaltete am schnellsten und vollstreckte aus vier Metern zum verdienten 1:0.

Doch währte die Schwaiger Freude nur ganze 90 Sekunden. Valon Avdullahi lief von halbrechts aufs FCS-Tor zu, kam ins Straucheln und fiel dem mitgelaufenen Roth in die Beine. Zum Entsetzen der Heimmannschaft entschied der ansonsten tadellos pfeifende Schiedsrichter Vincenzo Tropeano auf Strafstoß. 1860-Kapitän Maximilian Pichler verwandelte souverän zum 1:1.

In der letzten Minute wäre dann fast noch der Siegtreffer für Schwaig gefallen, doch ein Schuss von Sommer ging nur knapp am Tor vorbei. So blieb es am Ende bei der Punkteteilung.

Stimmen zum Spiel

Ben Held, Spielertrainer des FC Schwaig: „Wir hatten offensiv nicht die große Durchschlagskraft, allerdings hat es Rosenheim in der Defensive auch gut gemacht. In der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel unter Kontrolle und dann auch das 1:0 gemacht, das müssen wir über die Zeit bringen. Ein kleiner individueller Fehler und ein Elfmetergeschenk haben dann nicht zu drei Punkten geführt.“

Wolfgang Lang, Sportlicher Leiter des FC Schwaig: „Rosenheim hat es uns sehr schwer gemacht, und das Spiel lief hauptsächlich zwischen den beiden Sechzehnern ab. Zwei Szenen ärgern mich: Der schmeichelhafte Elfer für Rosenheim, der aus meiner Sicht eine absolute Fehlentscheidung war, und das Foul an Leon Rot kurz vor Schluss, das Rot hätte sein müssen.“