Oliver Zeidler gewinnt locker Ruder-DM

Von: Dieter Priglmeir

Konkurrenzlos war Oliver Zeidler (Bild oben) bei der Deutschen Meisterschaft in Krefeld. Der 25-Jährige gewann alle vier Läufe und hatte eigenen Angaben zufolge noch „Luft nach oben“. © Detlev Seib

Zuverlässige Lieferung mit Schleiferl – so lässt sich der Ausflug der Ruder-Familie Zeidler nach Krefeld beschreiben. Während Oliver Zeidler dem Druck als haushoher Favorit standhielt und sich bei den deutschen Kleinboot-Meisterschaften Gold holte, verblüffte die drei Jahre jüngere Schwester Marie-Sophie die Konkurrenz, als sie es in ihrem ersten Jahr in der offenen Klasse prompt ebenfalls ins A-Finale schaffte. „Dieses Rennen war dann aber richtiger Mist“, sagt die 23-Jährige.

Schwaig/Krefeld- Seinen Endlauf wollte Oliver Zeidler gar nicht groß bewerten. Vom Vorlauf bis zum Finale hatte der 25-Jährige alle Rennen souverän gewonnen. Eine Standortbestimmung sei das nicht gewesen, dafür sei einfach noch zu viel Luft nach oben, meinte er. „Ich musste nie voll fahren.“ Konkurrenten wie Tim-Ole Naske legen im Nach-Olympia-Jahr eine Pause ein, und den hoffnungsvollen Nachwuchsskullern zeigte Zeidler schon auf den ersten 750 Metern die Grenzen auf. Danach fuhr er das Rennen locker nach hause.

Apropos Zuhause: Nach der Regatta ging es für den Schwaiger erstmal nach Frankfurt, wo ihm sein neuner Verein Germania (wir berichteten) einen „warmen Empfang bereitet hat“, wie Zeidler berichtet. Jetzt gelte es aber, sich auf die Weltcuprennen vorzubereiten. „Denn da musst du dann schon die kompletten 2000 Meter voll fahren“, sagt der Student.

Seine Schwester Marie-Sophie kehrte ebenfalls zufrieden aus Krefeld zurück. Dass sie gleich bei ihrer ersten DM im Einer-Finale landen würde, „das war drei Wochen zuvor keineswegs abzusehen“, sagt die Bundespolizistin. In der Vorbereitung sei sie „extrem platt“ gewesen. Bei den Kaderüberprüfungen Anfang April hatte sie den 6000-Meter-Leistungstest auf den Ergometer als Achte abgeschlossen. Da nun sieben Stärkere bei der DM vertreten waren, sei es umso erfreulicher gewesen, den Lauf der sechs Besten zu erreichen. Mit dem Finale war sie dann aber keineswegs zufrieden. Die drei Läufe zuvor seien ihr in den Knochen gesteckt. „Schon nach 500 Metern hatte ich feste Beine“, berichtet sie. Der Kreislauf, das allgemeine Empfinden – es sei einfach nichts mehr im Köcher gewesen. Ständiger Seitenwind machten ihr auf der ungünstigen Außenbahn zudem das Leben schwer. „Es war schon ein technisch sehr schweres Rennen.“

Marie-Sophie Zeidler (l..) überraschte die Konkurrenz mit der Finalteilnahme bei ihrer ersten DM in der offenen Klasse. © Detlev Seyb

Am heutigen Donnerstag fährt sie zum Trainingslager nach Berlin, wo die Bundestrainerin nun die Boote für die laufende Saison zusammenstellt. Mit Platz sechs im Einer-Finale darf Marie-Sophie Zeidler darauf hoffen, dass sie Teil eines Zweier oder Vierers wird, die sich dann Mitte Mai bei einer internationalen Regatta in Essen für höhere Aufgaben empfehlen dürfen: zum Beispiel dem Weltcup in Posen und dann im August für die European Championships in München. Die 23-Jährige: „Es wäre schon ein Traum, da dabei sein zu dürfen.“