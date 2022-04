Schwaiger Jubel unter Flutlicht?

Von: Helmut Findelsberger

Der Goldene Herbst: An die Spiele im September vergangenen Jahres erinnert sich der FC Schwaig gern – wie etwa an das 4:1 im Hinspiel gegen den TSV Kastl am 9. September. Hier bejubelt der Aufsteiger gerade den Führungstreffer durch Markus Straßer (3. v. l.). Archi © Christian Riedel

Noch sieben Spiele stehen für den FC Schwaig in dieser Landesliga-Saison auf dem Spielplan. Erneut auf Reisen gehen müssen die Sportfreunde diesen Freitag. Um 19.30 Uhr ist der TSV Kastl Gastgeber eines weiteren Flutlichtspiels.

Schwaig – Diese Abendspiele lieben die Schwaiger Sportfreunde ja ganz besonders. Das belegen acht Siege und drei Remis unter Flutlicht. Erfolglos sind hier auch die Kastler nicht. Fünfmal haben sie schon in solchen Abendspielen einen Dreier eingefahren. Eine ganz gute Quote in Anbetracht dessen, dass der TSV von seinen 27 Pflichtspielen nur acht gewonnen hat.

Es ist die fünfte und schwierigste Saison für den Club aus dem 3000 Einwohner zählenden Markt nahe Altötting. Nach der Hinrunde lag Kastl mit 23 Punkten auf Rang 9, mit sechs Zählern Differenz zum ersten Relegationsrang 14. Seit dem Rückrundenstart gab’s die Winterpause übergreifend lediglich einen 2:0-Sieg gegen Holzkirchen, aber neun Niederlagen. So steht man auf Tabellenplatz 15, dem mittleren der drei Relegationsränge.

Am neunten Spieltag hatte Schwaig die Kastler 4:1 abgefertigt. TSV-Trainer Jürgen Gal warf daraufhin das Handtuch. Jüngst hat Spielertrainer Junus Karayün einen Schlussstrich gezogen. Der 36-Jährige, mit Burghausen und Rosenheim als Spieler in Regional- und Bayernliga, war die zweite Saison in Kastl. „Er wird uns im Mittelfeld fehlen“, sagt Abteilungsleiter Jürgen Brehm. Er teilt sich mit dem verletzten Kapitän Martin Göppinger das Traineramt. „Vielleicht macht das bei anderen sogar Kräfte frei“, hofft Brehm. Topleute wie die Grothe-Brüder, der Ex-Hachinger Marius Duhnke oder die Torjäger Sebastian Spinner und Leonhard Thiel können es ja nicht verlernt haben.

„Muss ja nicht gegen uns sein“, meint dazu Schwaigs Spielertrainer Ben Held. Er hat personell wieder mehr Alternativen. Urlaubsrückkehrer Raffael Ascher traf bereits beim 3:2 in Bruckmühl wieder. Daniel Fichtlscherer, Maxi Hellinger und Leon Roth stehen auch im Kader. In Bruckmühl sah Held „nur bedingt eine Steigerung, aber viel Licht und Schatten“. Einig ist er sich mit Abteilungsleiter Wolfgang Lang: „Wir wollen Unterföhring möglichst lange ärgern.“

Tipp: 3:1 für Schwaig

FCS-Kader:

Fr. Hornof, Robin Schmid; Jell, Neumann, Simak, Fink, L. Hones, Wölken, Ascher, Sommer, Straßer, Joh, Hornof, Held, Stich, Maier, M. Hones, Fichtlscherer, Hellinger, Roth.