Schwaiger Stresstest

Von: Helmut Findelsberger

Siege sind schön: Der FC Schwaig will nach dem 2:1 gegen Hallbergmoos heute Abend nachlegen. © Dominik Findelsberger

Und weiter geht’s für die Sportfreunde des FC Schwaig mit dem kraftraubenden Auftaktprogramm in der Landesliga Südost.

Schwaig – Der TuS Holzkirchen ist heute Abend der Gastgeber im Stadion an der „Haid Road“. Weil es dort jedoch kein Flutlicht gibt, wurde der Spielbeginn vorsichtshalber auf 18.45 Uhr vorgezogen.

„Sonnenuntergang soll um 21 Uhr sein, das Wetter eher diesig und trüb werden“, nannte Thomas Zetterer, TuS-Vorsitzender und Fußball-Abteilungsleiter, die Gründe für die Vorverlegung. „Noch früher geht nicht, die Schwaiger müssen ja nach der Arbeit auch rechtzeitig hierher kommen.“ Zetterer betont ausdrücklich das freundschaftliche Verhältnis mit den Sportfreunden. Er erinnerte an das Gastspiel in Schwaig im März: „Da hat sich mein Sohn sehr schwer verletzt, und man hat sich ganz toll um ihn gekümmert.“ Alexander Zetterer hat, wie einige im Team, eine Unterhachinger Nachwuchsvergangenheit.

Zetterer sen. gehörte früher dem Hachinger Trainerstab an. „Die Kontakte sind immer noch gut, und so kam auch der Tipp mit Sven Teichmann als neuem Trainer aus Unterhaching“, erzählt der Holzkirchener Fußball-Chef. Der 53-Jährige war als Spieler vor allem mit Regensburg, Trier und Celle in diversen Regionalligen aktiv. Als Trainer arbeitete er in den NLZ in Braunschweig und Unterhaching, ehe er vorige Saison beim Bezirksligaaufsteiger Murnau anheuerte. Dort war er einigen Spielern „zu professionell, aber bei uns passt’s“, bestätigt Thomas Zetterer.

Er verweist auch auf einen großen Umbruch im Team. Elf meist sehr junge Neuzugänge kamen, aufgehört hat unter anderem der Ex-Buchbacher Maxi Drum, der zum Saisonende auch Spielertrainer war. Der Umbruch scheint einigermaßen gelungen zu sein. In Forstinning wurde das Auftaktspiel 4:1 gewonnen.

Es treffen also zwei Sieger des ersten Spieltags aufeinander. Nach dem 2:1-Derbysieg gegen Hallbergmoos schien es noch so, als müssten einige der Sportfreunde erst mal Blessuren ausheilen. „Bis auf Bilal Ibrahim dürften alle wieder einsatzfähig sein“, gab jedoch Spielertrainer Ben Held am Montagmorgen Entwarnung. „Am Abend wird dann noch mal trainiert, einige werden auch zum Physio gehen und sich pflegen lassen“, beschreibt Held die Vorbereitung auf Holzkirchen.

Ibrahim war nach dem Spiel auf Krücken wieder im Stadion, „und Hunger hatte er schließlich auch“, erzählt Held schmunzelnd. Der 23-jährige Nigerianer muss aber noch zu einem MRT-Termin.

„Der aktuellste Neuzugang, der 20-jährige Roman Mavdryk wird vielleicht erstmals im Kader sein, ansonsten gibt es keine Änderungen“, sagt Held, „und wir fahren mit dem bisher besten Landesliga-Saisonstart nach den Unentschieden der letzten Jahre nach Holzkirchen“.

FCS-Kader

Hornof, Strunk; Jell, Zech, Empl, Roth, Fichtlscherer, Georgakos, Ibrahim, Wölken, Sommer, Straßer, Hellinger, Idrizovic, Buchauer, Bartl, Paulus, Ascher, Held, Mavdryk