Schwere Brocken für Altenerding

Von: Bernd Heinzinger

Das nächste Spitzenteam nach dem HC Donau/Paar (siehe Foto) wartet auf Katharina Künstner (l.) und ihre Altenerdinger Handball-Kolleginnen. © Christian Riedel

Beide Bezirksoberliga-Teams treffen auf Spitzenmannschaften

Altenerding – Neues Jahr, aber letztes Vorrundenspiel: Die Handballfrauen der SpVgg Altenerding treffen erstmals in dieser Bezirksoberligasaison auf den TSV Karlsfeld (Sa., 16.30 Uhr, Semptsporthalle). Die Zielsetzung für den Rest der Saison ist klar: Am Ende soll die Vizemeisterschaft her, hinter dem dominierenden Team der HC Donau/Paar.

Die Karlsfelderinnen sind zwar einer der Aufsteiger in die BOL, haben sich laut SpVgg-Trainer Andreas Mittermeier dort aber überraschend schnell akklimatisiert und sind Tabellenvierter: „Unterschätzen dürfen wir die Gäste keineswegs, zumal sie für uns ziemlich unbekannt sind.“

Am eigenen Kader sollte es nicht liegen. Hinter dem Einsatz von Torfrau Lara Kullmann steht zwar noch ein kleines Fragzeichen, für sie könnte aber die ebenfalls starke Anna-Lena Schmitt in den Kader rücken. Janina Konrad fehlt aus privaten Gründen, ansonsten sind alle Frauen an Bord. Johanna Bauschmid und Jessica Scherb kehren dabei zu den ersten Frauen zurück, die starken Lena Prem, Julia Kranich, Marlene Mittermeier und Co. sollen für den nötigen Druck sorgen.

Vor allem aber müsse die eigene Defensive kompakter stehen, fordert der Coach: „Das Zusammenspiel mit der Abwehr und den Torhütern funktionierte zuletzt nicht so prickelnd. Wir brauchen gegen Karlsfeld einen sicheren Rückhalt.“ Nach vorne soll es das schnelle Konterspiel richten. Mittermeier: „Mir ist nicht bange, und ich denke, dass wir zu Hause vor hoffentlich vielen Fans zwei Punkte holen.“

Coach warnt vor formstarkem TSV Eching

Eine schwere Aufgabe steht den Männern bevor. Sie treffen um 18.30 Uhr auf den SC Eching. Das Hinspiel gewannen die Biber-Männer hauchdünn mit einem Tor Unterschied. Trainer Peter Mesiarik warnt: „Die Echinger entwickelten sich seitdem sehr gut, lieferten starke Ergebnisse ab. Das wird garantiert nicht leicht für uns.“

Die eigene Aufstellung verbessert sich allerdings ebenfalls im Vergleich zum Vorrundenduell. Rückraumspieler Christian Loris kehrt nach seiner langen Verletzung zur Mannschaft zurück. „Er ist natürlich noch nicht bei 100 Prozent, ich werde ihn behutsam einige Minuten einsetzen“, sagt der Trainer.

Mit Niklas Fleps oder Moritz Sturm verfüge seine Truppe auf Loris’ Position über starke Alternativen. Simon Rüdiger soll wieder aus der Mitte das Spiel leiten, Luis Leitner kann diesen Part aber ebenso übernehmen. Tim Steininger, Quirin Huber oder Joseph Wyhnalek sind ebenfalls mit von der Partie, sodass einem guten Spiel nichts im Wege stehen sollte.

Bei Eching müsse man vor allem auf Mittelspieler Thomas Landsmann aufpassen, warnt Mesiarik: „Dazu sollten wir vorne endlich einmal eine bessere Chancenverwertung erreichen.“ Zwei Punkte wären wichtig, um sich im vorderen Feld der BOL zu etablieren.

Das dritte Samstagsspiel in der Semptsporthalle bestreiten die Herren 2 um 20.15 Uhr in der Bezirksklasse gegen den TSV Karlsfeld. Dabei sind sie in der Außenseiterrolle. Die Gäste konnten alle ihre bisherigen Partien siegreich beenden. Auf Auswärtsfahrt geht’s für die Herren 3, sie fahren am Sonntag um 17 Uhr zur SSG Metten 2. Als Tabellendritter starten sie dabei gegen das Schlusslicht als klarer Favorit.