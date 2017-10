Michaelis räumt ab: neunmal am Start, neunmal Gold

Schwimmen

Erding – Mit den oberbayerischen Meisterschaften auf der Kurzbahn – und damit dem ersten amtlichen Wettkampf dieser Saison – stand für die Delphine des TSV Erding die erste Bewährungsprobe an. Mit 24 Teilnehmern war die Truppe extrem stark vertreten,was bei Bezirksveranstaltungen bemerkenswert ist.

Überschattet wurden die sportlichen Erfolge vom Vandalismus einiger Schwimmer aus Germering, die eine Umkleide derart verwüsteten, dass der vierte und letzte Abschnitt des Wettkampfes abgesagt werden sollte. Der Wettkampf wurde schließlich nur deshalb fortgesetzt, weil sich die Täter stellten. Für die gesamte Veranstaltung wurden sie nachträglich disqualifiziert.

119 Starts, 71 Bestzeiten und 27 Medaillen, davon 14 mal Gold, fünfmal Silber und achtmal Bronze, das war nach zwei Tagen die Bilanz der Delphine. Die größte Abräumerin war Carina Michaelis (Jahrgang 2000). Die routinierte Schwimmerin, die heuer als großes Ziel eine Teilnahme bei den deutschen Meisterschaften hat, zeigte bei ihren neun Starts keine Schwächen und holte neun Goldmedaillen. Vor allem mit einer Zeit von 28,06 Sekunden über die 50 m Freistil beeindruckte sie die Konkurrenz. Ihre Trainingskollegen, die ebenfalls zu den Routiniers der Mannschaft gehören, gingen aber auch nicht leer aus. Marco Simeth (1999) erreichte in 2:44,75 Minuten über 200 m Brust den dritten Platz, Rico Scharfe (1988) konnte in der offenen Wertung über 50m Rücken (29,66 Sek.) sogar einen Sieg erringen.

Vom Erfolg der Vorbilder im eigenen Team angespornt waren auch die jüngeren Erdinger recht erfolgreich. Nina Hoffmann (2005) wurde für ihren Mut und ihren Kampfgeist belohnt. Sie ging unter anderem über 200 m Schmetterling (3:12,21 Min.) und 400 m Lagen (6:17,64 Min.) an den Start und gewann jeweils die Goldmedaille.

Dass die Erdinger eine starke Truppe an Schmetterling-Schwimmern haben, zeigte sich besonders an Tag zwei. Zunächst sicherte sich Lena Birkner (2009) über 25 m souverän die Goldmedaille. Über die 50 m holten Susanne Rambelsberger (2009) und Victoria Habrunner (2007) jeweils Bronze, für Lena Birkner und Sophia Geyer (2006) gab es sogar Silber.

Die Herren waren wiederum etwas vom Pech verfolgt, denn für Kilian Kranzeder (2007), Maximilian Krauskopf (2005) und Stephan Rauscher (2003) reichte es auf dieser Strecke am Ende nur für Rang vier. Einen kompletten Medaillensatz holte sich außerdem noch Sander Liebig, der in dieser Saison ebenfalls noch an den deutschen Jahrgangsmeisterschaften teilnehmen möchte. Mit vielen neuen Bestzeiten und einer Gold-, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen setzte er ein deutliches Ausrufezeichen. Besonders seine Zeit von 1:17,74 Minuten über die 100 m Brust war sehr erfreulich.





