Auf dem Rücken zu drei Medaillen

Von: Wolfgang Krzizok

Rundum zufrieden: Andreas März überzeugte in Berlin. © privat

Großartig geschlagen hat sich Andreas März bei den deutschen Meisterschaften im Schwimmen.

Wörth – Die fanden auch heuer wieder im Rahmen der Finals in Berlin statt. Der Wörther holte insgesamt drei Medaillen. Die Rückkehr nach Bayern entwickelte sich dann allerdings zur Odyssee.

Qualifiziert für die vier Tage dauernden Titelkämpfe hatten sich die 40 Zeitschnellsten gemäß Bestenliste des DSV (Deutscher Schwimm-Verband) der jeweiligen Disziplin. Aufgrund der Bullenhitze waren es schweißtreibende Tage, und die Temperaturen in der legendären Schwimm- und Sprunghalle des Europasportparks waren geradezu angenehm erfrischend.

Die Rückenstrecken (200, 100 und 50 Meter) standen jeweils gesondert an den ersten drei Tagen auf dem Programm. Mit guten Leistungen in den Vorläufen erreichte März bei allen Starts das A-Finale der besten Acht. Der Wörther konnte sich in der U 20-Wertung über die Bronze-Medaille (200 m) und jeweils über Silber über 100 sowie 50 m freuen. Mit 26,07 Sekunden über die 50 m erreichte er sogar eine neue persönliche Bestzeit.

Auch in der offenen Wertung konnten sich die Zeiten des Wörthers mit den Top-Ten-Platzierungen vier, fünf und sechs durchaus sehen lassen. Am letzten Tag waren noch die 200 m Lagen angesagt, die er mit dem Erreichen des B-Finals und einem 8. Platz in der U 20-Wertung abschloss. „Klar wäre noch mehr möglich gewesen, aber dazu war die Vorbereitung in diesem Jahr einfach nicht optimal genug“, stellte März fest.

Aufgrund seines aktuellen Studien-Pflichtpraktikums hatte er das Trainingspensum um fast die Hälfte reduzieren müssen. Dafür war er mit seinen Ergebnissen hochzufrieden. Ärgerlich war nur ein verpasster Start außerhalb des Schwimmbeckens, nämlich beim Heimflug nach Wettkampfende am späten Sonntagabend. Durch die Verkettung mehrerer unglücklicher Umstände – Verspätung der Flughafenexpressbahn und Wartezeit am Sicherheitscheck, wo seine Flossen einer besonderen Kontrolle unterzogen wurden – erreichte März schließlich im Sprint das Gate, an dem ihm eine Stewardess mitteilte, dass sie soeben den Einstieg geschlossen habe und die Tür auch nicht mehr öffnen würde.

So musste März eine weitere Nacht in Berlin verbringen. Am nächsten Morgen ging es dann um 4.30 Uhr mit dem ICE zurück nach München. An seiner Praktikumsstelle hatten sie Verständnis für den Wörther und gaben ihm für den Rest des Tages frei. So hatte das Abenteuer Berlin letztlich doch noch ein versöhnliches Ende genommen.