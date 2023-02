Schwitzende Schwaiger

Von: Helmut Findelsberger

Niedergeschlagene Schwaiger, jubelnde Gegner: Wie hier, bei der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen Ampfing, hatten die FCS-Kicker in der Vorrunde oft das Nachsehen. Das soll in der Rückrunde anders werden. © Christian Riedel

Als „sehr, sehr intensiv“ beschreibt Wolfgang Lang, Fußball-Abteilungsleiter beim Landesligisten FC Schwaig, die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde.

Schwaig – Seit Ende Januar wird bei den Sportfreunden wieder trainiert, „und derzeit gibt es nur wenige Tage, an denen die Burschen frei haben“, erzählt Lang.

In der nunmehr dritten Trainingswoche geht’s fünfmal auf den Platz, mit drei Spielen und zwei Trainingseinheiten. „Es hilft nichts, wir müssen Gas geben“, betont der Schwaiger Fußballchef. Ein Blick auf die Tabelle der Landesliga Südost gibt ihm absolut recht. Nach der überragenden Premierensaison 2021/22 mit dem dritten Tabellenplatz lief es in dieser zweiten Saison bisher nicht ganz so prickelnd.

Schwaig ist jetzt 13. und liegt auf dem ersten Nicht-Relegationsplatz, jedoch punktgleich mit Geretsried und nur einen Zähler besser als Grünwald und Freising. Diese drei Teams belegen derzeit die Relegationsplätze. Selbst Bayernligaabsteiger Pullach auf dem ersten der beiden Abstiegsplätze ist nur einen Punkt entfernt.

Woran Lang mit „Gas geben“ auch denkt, sind die beiden ersten Punktspiele zuhause am 5. und 12. März gegen den unmittelbaren Konkurrenten Grünwald sowie den Tabellenletzten Brunnthal, der angesichts von acht Zählern Rückstand um eine seiner letzten Chancen kämpfen wird.

Diese Woche sind die Sportfreunde wirklich gefordert mit dem Mittwochs-Testspiel gegen den Kreisligisten Allershausen, dem Heimatclub von Spielertrainer Ben Held auf Kunstrasen in Marzling, am Samstag dem Qualifikationsspiel für den Totopokal 2023/24 beim Südwest-Landesligisten Jetzendorf, am Sonntag dem Testspiel beim Bezirksligisten Schwabing – und zwei Trainingseinheiten. Da machen doch Profis auch nicht mehr? „Die beiden Testspiele standen schon fest, als uns das Pokalspiel noch reingedrückt wurde“, erklärt Lang den Terminstress.

Letzte Probeläufe, und noch dazu sehr anspruchsvolle, sind für Samstag, 25. Februar, beim Nachbarn und Bayernligisten Hallbergmoos-Goldach sowie am Montag, 27. Februar, beim Regionalligisten Buchbach geplant. Am darauffolgenden Sonntag wird es mit dem ersten Punktspiel bereits ernst. „Das müssen wir auch auf heimischem Platz und womöglich der Jahreszeit entsprechend auf seifigem Rasen austragen.“ Und deshalb waren sich Sportchef und Trainer einig, auf ein Trainingslager im warmen Süden zu verzichten.

Ebenso gibt es bei den Sportfreunden auch keine spektakulären Neuzugänge. Einzig und allein Momo Ndiaye ist neu. Der 24-jährige Offensivspieler gehörte in der Corona-Saison 2019/21 Hallbergmoos 2 an und war vorher sporadisch in Oberfranken aktiv. „Ob’s auf Anhieb für die Landesliga reicht, muss sich rausstellen“, meint Lang. „Er ist Senegalese und unser Bilal Ibrahim aus Nigeria, aber die beiden verstehen sich sehr gut“, freut sich Sportlicher Leiter Lang.

Letzteres trifft auch auf die auf den Führungspositionen tätigen Personen zu. Gefragt, wie es mit der Planung auf der Trainerposition für die Zukunft ausschaut, gibt sich der FCS-Fußballchef ganz entspannt: „Ben Held und ich waren uns schon vor Beginn dieser Saison einig, dass er auch in der kommenden Spielzeit 2023/24 Spielertrainer beim FC Schwaig sein wird.“

Held zur derzeit hohen Schlagzahl in der Vorbereitung: „Diese Intensität muss sein, wenn wir was erreichen wollen.“ Und er erinnert daran, „dass fünf Teams in der Tabelle hinter uns liegen, gegen die spielen wir alle noch. Und in der Vorrunde haben wir in diesen fünf Partien genau zwei mickrige Punkte geholt“. Er hat wieder alle Mann an Bord, und „wer noch nicht fit ist, wird fit gemacht“, meint er schmunzelnd. Dass die ständigen Spiele auf Kunstrasen für Spieler wie Maxi Buchauer und Maxi Hellinger nach Operation und langer Pause nicht so günstig sind, weiß auch Held, aber dafür wird auf Naturrasen trainiert. „Was, ihr könnt auf Rasen trainieren?“, habe ganz ungläubig Matthias Koston, Spielertrainer des ersten Testspielgegners Kammerberg, gefragt.