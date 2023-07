Andi März trotz zweier Finalteilnahmen mit DM unzufrieden

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Start im Finale über 100 Meter Rücken: Andreas März (vorn) kommt gut ins Rennen, muss sich aber letztlich mit dem neunten Platz zufrieden geben. © privat

Selbst der Zug hatte Verspätung - diesmal lief es für das Schwimm-Ass aus Wörth überhaupt nicht.

Berlin/Wörth – Die Heimfahrt aus Berlin war nervig. „In Ingolstadt hatte ein Zug Verspätung. Deshalb standen wir dort eineinhalb Stunden. Und dann ist in München auch noch die Stammstrecke gesperrt gewesen.“ Irgendwie passte das zum Wochenende von Andreas März.

Der Schwimmer aus Wörth war bei den deutschen Meisterschaften, erreichte dabei zweimal das A- und einmal das B-Finale. „Aber ehrlich gesagt, hatte ich mir mehr erwartet“, sagte der 21-Jährige. Wie berichtet, war März am Donnerstag Sechster über 200 Meter geworden. Da im Jahr vor Olympia die komplette Elite am Start war, ein durchaus achtbares Ergebnis. Doch mit seiner Zeit (2:05.08 min) war er keineswegs zufrieden. Im 100-Meter-Finale wurde der Rücken-Spezialist dann Neunter.

Tatsächlich war das Finale zu neunt geschwommen worden. März und Marvin Dahler hatten im Vorlauf die gleiche Zeit. „Wir hätten den achten Startplatz ausschwimmen müssen. Das wollten wir nicht, weil ein Zusatzrennen deine Leistungsfähigkeit im Endlauf sehr beeinträchtigt. Weil wir gute Kumpels sind, wollten wir das Ganze im Schnickschnackschnuck regeln“, erzählt März lachend. Also gingen sie zum Schiedsgericht, das aber entschied, dass beide starten dürfen. „Anscheinend lag das in deren Entscheidungsmacht. Und das fanden alle Schwimmer sehr cool, denn solche Ausscheidungsrennen sind nicht sehr beliebt.“ Im Finale war dann doch die Luft raus.

Und die kam auch in den beiden Tagen danach nicht mehr zurück. Über 50 m Rücken verpasste März das Finale, wurde dann Dritter im B-Finale (26.50 sec). 2:09 min über 200m Lagen im Vorlauf reichten dann nicht mehr für ein Finale. „Grundsätzlich lief es einfach nicht so gut wie vorgestellt. Jetzt gilt es zu reflektieren, woran es gelegen hat.“ Die Tage in Berlin habe er dennoch genossen: „Es war schön, mal wieder alle Leute zu sehen.“ Jetzt gönne er sich erst einmal ein paar Wochen Pause, um dann wieder voll anzugreifen, wenn es in den USA um die College-Meisterschaften geht. pir