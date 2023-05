Auerbach: „Sieben Bauernhöfe, drei Schanzen“

Von: Dieter Priglmeir

Eingeweiht haben die Schanzen (Bild oben, v. l.) die Auerbacher Nachwuchsspringer Henry Mang, Moritz Schwarzbözl, Arne Schleicher und Lucas Rieß. © Dieter Priglmeir

Der Skiclub feiert seinen Geburtstag, die liebevoll aufmöblierte Anlage und zwei neue Ehrenvorsitzende..

Auerbach – Alles Gute kommt von oben – da sind sich Seelsorger und Skispringer einig. Deshalb passte es auch, dass der große Abend des Ski-Clubs Auerbach mit einem ökumenischen Gottesdienst begann, musikalisch untermalt von Evi Rieß (Gesang und Gitarre). Die beiden Geistlichen Regine Weller und Gregor Bartkowski segneten die sanierte Schanzenanlage, die dann Moritz Schwarzbözl, Arne Schleicher, Henry Mang und Lucas Rieß mit ihren Sprüngen offiziell einweihten. Zwischen 12 und 14 Jahre sind sie alt und damit die nächste der vielen Generationen, die hier über die Bakken gingen.

Es war schließlich der 70. Geburtstag, den der Ski-Cub am Freitagabend mit vielen Gästen feierte. Jener Verein, der laut Chronist und Bajuwaren-Poet Sepp Adelsberger mit Stolz den Ortsnamen trägt, weil es einmalig in der Welt sei, „dass eine Ortschaft sieben Bauernhöfe und drei Schanzen hat“. Und zwar „die einzigen Schanzen im Umkreis von 100 Kilometern“ und die in den vergangenen Jahren auf den allerneuesten Stand gebracht wurden. 2016 machte sich der SCA an die Arbeit. Als alles beendet war, waren 48 Kubikmeter Beton geflossen, 760 Quadratmeter Kunststoffmatten verbaut, 9500 Kabelbinder verschnürt und 580 Gitterroste, alle gut 30 Kilo schwer, über den Aufsprunghügel geschleppt und verteilt worden. Davon erzählten die beiden Vorsitzende Monika Schwarzbözl und Claudia Joos.

Neben den nackten Zahlen hatten sie auch noch die Geschichten parat von einem eigens gebauten Wagerl, einem Kran, viel händischer Schaufelarbeit und vom Chef der finnischen Firma, der extra eingeflogen war, um die ersten Matten selbst zu legen. Was vielleicht gar nicht so schlecht war, da die Matten nicht nummeriert waren und das Ganze deshalb laut Schwarzbözl ein gigantisches „Puzzle bauen“ war.

Vorsitzende und Ehrenvorsitzende auf einen Blick (v. l.): Claudia Joos, Hans Bauer, Rudi Heilmeier und Monika Schwarzbözl. © Dieter Priglmeir

Bürgermeister Christian Pröbst erinnerte sich noch, wie sein Lastwagen mit zwei Reifen in der Luft hing. War wohl doch keine so gute Idee, mit einer Ladung Edelstahlgitter den Hang hochzufahren, meinte der Wartenberger Gemeindechef mit Blick auf Rudi Heilmeier, der danach für solche Aktionen einen Bulldog einsetzte. Pröbst sagt dies lachend. Denn erstens ist ja alles gut gegangen. Zweitens stehe der Markt Wartenberg voll hinter seinem Ski-Club, weshalb er auch 75 000 Euro dafür zur Verfügung stellte. Drittens sei er glücklich, dass der SCA damit auskam, denn mehr wäre aufgrund der kommunalen Kassenlage gar nicht möglich gewesen.

Rund 210 000 Euro kostete die Schanzensanierung laut Joos. Neben der Gemeinde hatten auch der Landkreis und der Freistaat mit Zuschüssen geholfen. Und da wären noch die 4583 Arbeitsstunden, die die Auerbacher selbst aufgebracht haben. „Das sind 573 komplette Arbeitswochen“, machte Joos deutlich. Sie dankte „jedem Einzelnen für jede Stunde, die er uns geholfen hat“. Vier Männer nannte sie namentlich, denn Markus und Oliver Baumgartner sowie Rudi Heilmeier und Hans Bauer haben über 50 Prozent dieser Arbeitsstunden geleistet.

Heilmeier und Bauer wurden am Freitagabend auf die Bühne gebeten. Heilmeier ist seit 1971 im Verein und nach erfolgreicher eigener nordischer Karriere seit 1982 ehrenamtlich aktiv. 26 Jahre lang war er entweder Jugendleiter oder Sportwart, wurde 2008 2. Vorsitzender und kümmert sich noch heute um den Nachwuchs.

Bauer fing 1994 mit den Worten „recht viel is ned“ als alpiner Sportwart an, reformierte die Renngruppe, baute die Skischule auf und schob dann als Vorsitzender so richtig an: Schneekanone, Spurmuckl, Rock-Nacht, eigene Skihütte – nichts, was der Ski-Club Auerbach nicht angegangen wäre. Genügend Gründe also, um nach Werner Limmer nun auch diese beiden unter tosendem Applaus zu Ehrenvorsitzenden zu ernennen.

Joos schickte in Richtung Bauer auch noch ein sanftes „Danke Papa!“, um dann ihrem Vater neben den Ehrenurkunden noch eine Schneeflocke zu überreichen. Schaut aus wie eine Medaille nach einem Wintersport-Wettkampf, ist aber viel mehr. „Da ist noch ein Kreuz-Schraubenzieher und ein Sechskantschlüssel dran“, verriet Joos. Schließlich gebe es noch genügend Arbeit für die beiden.

„Die Schanzen sollten allerdings für die nächsten 50 Jahre halten“, meinte die Vorsitzende und deutete auf ein weiteres Gimmick der Schneeflocke: „Ein Flaschenöffner ist auch noch dran.“ Denn das Feiern soll ja auch nicht zu kurz kommen in den Vereinsjahren 71 bis x.