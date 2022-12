Gladiators zähmen die Riverrats

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Hattrick-Schütze: Der Erdinger Daniel Krzizok traf in Geretsried dreimal – und legte einen Treffer auf. © Christian Riedel

50 Minuten lang hatten die Erding Gladiators am Montagabend den ESC Geretsried im Griff.

Geretsried/Erding – Am Ende aber mussten sie noch um den Sieg zittern. 6:4 (3:1, 3:1, 0:2) stand es am Ende für das Team von Felix Schütz.

Die Gladiators begannen stark, nahmen das von Johanna May gehütete Geretsrieder Tor sofort unter Dauerbeschuss und durften bereits nach knapp vier Minuten jubeln. Sebastian Busch hatte perfekt aufgelegt, und Philipp Michl schloss mühelos zum 1:0 ab.

Dann aber spielten erst einmal nur die Gastgeber. Sie schnürten die Gladiators förmlich in ihrem Drittel ein, doch Thomas Hingel hielt überragend. Und quasi aus dem Nichts gelang Simon Franz bei einem Konter das 2:0 (14.). Die Riverrats waren konsterniert, was Daniel Krzizok eine gute Minute später mit einem raffinierten Rückhandschlenzer zum 3:0 bestrafte. Doch wiederum nur eine Minute danach war der ESC nach einem Treffer von Michael Harrer wieder dran.

In einer Partie mit relativ vielen Strafzeiten auf beiden Seiten waren die Erdinger zu Beginn des zweiten Drittels in Unterzahl. Da schnappte sich Krzizok die Scheibe, startete ein Solo übers ganze Feld und legte für Busch auf, der nur noch zum 4:1 einschieben brauchte (24.). Die Gäste hatten das Spiel unter Kontrolle, doch bei einem weiteren Powerplay verkürzten die Riverrats durch Florian Strobl auf 2:4 (36.), Hingel hatte bei dem abgefälschten Schuss keine Chance. Aber bis zum Ende des Abschnitts sorgten die Gladiators in Form von Krzizok für klare Verhältnisse. Der Torjäger schlug nämlich innerhalb von nur 109 Sekunden zweimal zu, einmal jagte er den Puck unter die Latte, beim zweiten Mal fälschte er einen Plihal-Schuss zum 6:2 ab.

Im letzten Abschnitt waren die Erdinger nicht mehr voll konzentriert bei der Sache und wären fast noch in Schwierigkeiten geraten. Strobl (51.) in Überzahl und Harrer (55.) brachten das Geretsrieder Team noch auf 4:6 heran. Dann aber war Schluss.

Statistik

Tore/Vorlagen: 0:1 (4.) Michl (Busch), 0:2 (14.) S. Franz, 0:3 (15.) Krzizok (Wallek, F. Franz), 1:3 (16.) Harrer (Hochstrasser, Huber), 1:4 (24.) Busch (Krzizok/4-5), 2:4 (36.) Strobl (5-4), 2:5 (37.) Krzizok (M. Franz, Wallek), 2:6 (38.) Krzizok (Plihal, M. Franz), 3:6 (51.) Strobl (Fuchs, Bursch/5-4), 4:6 (55.) Harrer (Bursch/4-4) – Zuschauer: 444 – HSR: Sebastian Alt, Tobias Wurm – Strafminuten: Geretsried 14, Erding 16