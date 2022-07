Verletzter Hernandez boxt sich durch

Von: Wolfgang Krzizok

Sieger nach Punkten: Uwel Hernandez jubelt nach der Urteilsverkündung – mit Schmerzen im linken Arm. © privat

Überglücklich war Uwel Hernandez, trotz heftiger Schmerzen, als der Ringsprecher das Urteil verkündete und ihn zum Sieger erklärte.

Wuppertal/Erding – Der Erdinger Profiboxer hat mit dem Punktsieg über den Kosovaren Kamer Maloku und dem Gewinn des WBA Continental Titels im Super Mittelgewicht bis 76,2 Kilo einen wichtigen Schritt auf der Karriereleiter gemacht. Die Arme zum Jubeln hochreißen konnte er allerdings nicht so richtig, zumindest den linken, hatte er sich doch während des Kampfs einen Brustmuskel gerissen und die zehn Runden letztlich nur unter großen Schmerzen durchgestanden.

„Es war viel Druck da und eine allgemeine Anspannung, ich habe die zwei Tage vor dem Kampf kaum geschlafen“, gibt Hernandez zu. „Neuer Trainer, neues Umfeld, kein schlechter Gegner mit hoher K.o.-Quote, das musste ich erstmal auf die Reihe kriegen.“ Er sei super vorbereitet gewesen, erzählt der 29-Jährige. „Wir haben extra fürs Sparring einen in Lettland lebenden Russen einfliegen lassen, der mir eine Woche lang alles abverlangt und mich richtig stark gemacht hat. “ Und auch sein neuer Coach Levan Janjgava „hat mir sehr gut getan“. Hernandez stieg mit einer Kampfbilanz von 13 Siegen in 14 Kämpfen, davon sieben K.o.s, in den Ring, sein Gegner Maloku mit 16 Siegen in 18 Kämpfen, davon stolze 13 K.o.s, wobei der in Karlsruhe lebende Kosovare die beiden Niederlagen in seinen ersten beiden Profikämpfen einstecken musste. Der Erdinger war also gewarnt.

Es ging um einen namhaften Titel der World Boxing Association (WBA), des ältesten Boxverbands der Welt – und einer der bedeutendsten neben WBC, IBF unf WBO. Beim Aufeinandertreffen in der wunderschönen Historischen Stadthalle Wuppertal schlugen beide Boxer gleich ein sehr hohes Tempo an mit einer außergewöhnlich hohen Schlagfrequenz. „Es war keine leichte Sache, aber meiner Meinung nach hatte ich ihn gut im Griff“, berichtet Hernandez. „Ich hatte die härteren und besseren Treffer.“ Nur in der zweiten und dritten Runde war der Kosovare leicht überlegen. Immer wieder gelang es ihm, den Schlägen seines Gegners geschickt auszuweichen. „Er war sehr schnell und hat seinen Oberkörper gut bewegt – er ist halt ein erfahrener Hund“, meint Hernandez anerkennend. „Immerhin ist er die Nummer eins im Kosovo.“

Ab Runde vier war der Erdinger aber Chef im Ring, hatte seinen Kontrahenten gut im Griff, bis zur verhängnisvollen sechsten Runde, als er gleich zu Beginn nach einer harten Linken einen stechenden Schmerz in der Brust fühlte. „Ich dachte, das sei nur eine Zerrung, aber später hat sich herausgestellt, dass ein Brustmuskel gerissen war, das ist mir noch nie passiert“, erzählt der 29-Jährige. „Ich konnte auf alle Fälle keinen linken Haken mehr schlagen, sondern nur noch die Gerade.“ Er habe versucht, sich nichts anmerken zu lassen, „aber Malokus Trainer hatte wohl etwas gemerkt, denn er hat immer wieder aus der Ecke geschrien: ,Schlag auf die Brust!‘“

Knapp fünf Runden habe er mit diesem Handicap durchhalten müssen. „Die Schmerzen wurden immer schlimmer, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe durchzuhalten, wahrscheinlich war ich so voller Adrenalin“, vermutet Hernandez. „Ich musste die letzten Runden mehr mit dem Kopf kämpfen“, beschreibt er die Situation. „Ich konnte ja nurmehr mit einer Hand schlagen.“

Und diese eine Hand hätte fast gereicht, um den Kosovaren auf die Bretter zu schicken. „In der neunten Runde habe ich bei ihm angeklingelt“, sagt Hernandez. Maloku geriet kurz ins Taumeln, „und da hätte ich nachsetzen müssen, aber dafür hätte ich zwei Hände gebraucht, und die hatte ich nicht“. Als nach zehn Runden der Gong ertönte, war der Erdinger schließlich froh – sich aber auch sicher, gewonnen zu haben.

Satte Rechte: In der 9. Runde brachte Uwel Hernandez (r.) seinen Widersacher Kamer Maloku ins Taumeln. © Privat

Das Urteil war letztlich einstimmig. Ein Punktrichter hatte Hernandez klar vorne gesehen, die beiden anderen eher knapp, und so durfte sich der Erdinger den Gürtel des WBA-Continentalmeisters umhängen lassen. „Jetzt habe ich nach einem großen Kampf einen große Titel gewonnen“, sagt der Erdinger freudestrahlend. „Damit müsste ich unter die Top 15 der WBA kommen.“

Die nächsten sportlichen Ziele hat Hernandez schon im Hinterkopf beziehungsweise sein Manager Denis Cristobal Serrano Gemici, der auch die 51-jährige Box-Legende Firat Arslan betreut. Der Deutsch-Türke stand in Wuppertal ebenfalls im Ring und gewann durch Abbruch in der 2. Runde. „Es ist angedacht, dass ich Ende September in München einen Zehn-Runden-Kampf bestreite und im November in der Arena in Bad Tölz über zwölf Runden boxe, vorausgesetzt, es kommt nicht Corona dazwischen“, so Hernandez. „Bis dahin sollte meine Verletzung auskuriert sein.“ Er habe sich logischerweise gleich nach dem Kampf behandeln lassen, „aber im Moment tut es noch ziemlich weh, wenn ich bloß den Arm hebe“.

Da Vorbereitung und Kampf sehr anstrengend gewesen seien, „genieße ich erstmal mit meiner Tochter hier die Sonne, und dann geht’s für zwei Wochen in Urlaub“. Wohin? „Nach Bora Bora, da komme ich zur Ruhe und kann meine Verletzung richtig auskurieren.“