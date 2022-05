Siegreiche Sportler, hochkarätige Ausbilder

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Mit ganz viel Elan gehen die beiden SCA-Vorsitzenden Monika Schwarzbözl und Claudia Joos (v. r.) in ihr zweites Amtsjahr. Trotz Corona und milden Winters zuhause kann sich die Bilanz der vergangenen Saison sehen lassen. © Dieter Priglmeir

Es läuft beim Skiclub Auerbach.

Auerbach – Seit einem Jahr ist nun Monika Schwarzbözl gemeinsam mit Claudia Joos Vorsitzende des Ski-Club Auerbach. „Und seit der Wahl gab es kein Durchschnaufen“, erzählte sie in der Jahreshauptversammlung. Und das trotz Corona und des milden Winters.

Natürlich fiel im vergangenen Jahr wieder einiges flach – wie etwa die Skikurse. Aber die jeweiligen Spartenleiter durften auch von vielen Erfolgen berichten – und sich auf eine rosige Zukunft freuen. Denn auch wenn draußen noch nicht alles ging: Seine Hausaufgaben hat der Verein gemacht.

Bürgermeister Christian Pröbst etwa gestand, er sei schon etwas neidisch auf die Zahlen, die Kassierin Susanne Deimel präsentierte. Auch wenn die Umsätze deutlich niedriger waren als in coronafreien Jahren habe der SCA dank der Einnahmen in Höhe von rund 75 500 Euro einen Gewinn erwirtschaftet. Der Kassenstand habe sich von 39 000 zum 1. Januar 2021 auf 38 856 Euro zum 31. Dezember nur geringfügig geändert. Allerdings habe der Verein sein Darlehen von 22 000 auf jetzt 1800 Euro getilgt. Nahezu schuldenfrei – „des möchte ich auch mal sagen können“, sagte Pröbst schmunzelnd.

Zuvor hatte er sich gemeinsam mit den 48 anwesenden Mitgliedern über die Erfolge gefreut, die die alpine Rennsportgruppe einfuhr. Den Grundstein dafür legte sie im fünftägigen Trainingslager am Pitztaler Gletscher, wie Alpin-Sportwart Ralf Schmidmüller berichtete. Neben vielen Podestplätzen auf Kreis- und regionaler Ebene hätten Jannis Ilse beim Deutschen Schüler-Cup und Johannes Denteler in der Deutschen Skiliga auch auf nationaler Ebene ihre Klasse gezeigt. „Jannis wurde aufgrund der hervorragenden Leistungen in die Gaumannschaft aufgenommen“, berichtete Schmidmüller unter dem Applaus der Mitglieder. Zurück zum SCA wechselt Sarah Schranner, heuer Dritte bei den U 16-Meisterschaften. Sie startet jetzt wieder für ihren Heimatverein, für den heuer auch die Freerider Patrick (2. Platz Freeride Junior Tour) und Jil Lehnert (9. bei den Free World Qualifiern) sowie Masters--Weltcup-Siegerin Christiane Santen in der ganzen Welt unterwegs sind.

Besonders stolz zeigte sich Schmidmüller, dass Johannes Denteler die Prüfung zum Trainer-B Leistungssport erfolgreich absolviert hat: „Einen Trainer mit dieser Qualifikation hatten wir bisher noch nicht.“ Denteler kümmert sich gemeinsam mit Katahrina Härtl um die internen Fortbildungen der SCA-Skitrainer. Dazu passt auch, dass der SCA mit Florian Reiter erstmals einen staatlich geprüften Skilehrer hat. Der 28-Jährige ist jetzt Schneesportlehrer, kann also auch in Schulen Unterricht geben, und kennt von Alpin über Langlauf bis Telemark alle Finessen. Rund 10 000 Euro habe die Ausbildung („Das ist vergleichbar mit einer Meisterschule“) gekostet, die der in Garmisch lebende Maschinenbauer neben seinem Job absolvierte.

Für die Nordic-Abteilung hatte die Wintersaison mit einem Heimspiel begonnen. Sportwart Gerrit Herrmann berichtete vom Skispringen der Mini-Tournee mit 57 Teilnehmern, darunter die SCA-Springer Leonie Karl, Klara Masek, Henry Mang, Moritz Schwarzbözl und Arne Schleicher. Herrmann bedauerte: „Witterungsbedingt konnten wir heuer nicht zuhause an der Schanze trainieren.“ Sollten die Winter nicht mehr besser werden, sei zu überlegen, „ob man die Schneehalterung nicht montiert und im Winter auch auf Matte trainiert“.

Mit dem Wetter haderte auch Rudi Heilmaier, der mit seiner Mannschaft Schanzen und Sportgelände in Schuss hält und zum Beispiel 40 Stunden für die Vorbereitung zur Mini-Tournee werkelte. Später holten sie die Schneekanonen und führten einen Testlauf durch. „Leider waren dann die Minus-Temperaturen nicht ausreichend zur Schnee-Produktion“, erklärte er, warum letztlich den ganzen Winter lang nicht beschneit wurde.

Von Frust allerdings keine Spur, Heilmaier hat schon die nächsten Projekte auf seinem Zettel: „Auf der K 10-Schanze wartet einige Arbeit, und die Beleuchtung muss instandgesetzt werden.“ Erfreut zeigte er sich über die Aktion Saubere Landschaft, an der sich 14 Kinder und einige Erwachsene beteiligt hatten, die eigentlich kaum nötig gewesen wäre, „weil die Auerbacher ja so brav san. Da schmeißt niemand was in die Landschaft“. Die Aktion sei wie Ostereiersuchen gewesen: „Die Kinder ham si gfreit, wenn s’ mal a Papierl gfundn ham.“

Tatendurst verspürt auch SCA-Chefin Joos überall im 740 Mitglieder starken Verein. Egal ob sportlich wie die von Thomas Furtner und Johannes Denteler ausgetüftelte zehnwöchige Team-Fit-Challenge oder die Auerbacher Kino-Nacht, die für den 30. Juli geplant ist – es stehe sehr viel auf dem Zettel in den kommenden Monaten, sagt sie. Manches, das sich die Mitglieder ausgedacht haben, bringe man heuer gar nicht unter. „Aber dann halt nächstes Jahr“, sagte sie. Denn dann feiert der SCA auch noch sein 70-jähriges Vereinsbestehen. Hört sich nicht nach Ausschnaufen an.