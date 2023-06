Ein Gorilla und zwei Gürtel

BOXEN - Simon Zachenhuber will sich gegen den Armenier Armen Yepremyan doppelt krönen

Von Wolfgang Krzizok

„Die Trauben hängen sehr hoch, aber wenn man sich ordentlich streckt, dann kann man sie berühren“, sagt Simon Zachenhuber und lacht.

Rostock/Erding – Der Profiboxer aus Reisen steht am Samstag vor dem bislang bedeutendsten Kampf seiner Laufbahn: In Rostock geht es gegen den „Gorilla“, den Armenier Armen Yepremyan, gleich um zwei Titel.

Zachenhuber kann bei der Veranstaltung „Rostock boxt!“ quasi mit einem Schlag den WBA Continental Europe Title und den IBF Europe Title im Super-Mittelgewicht bis 76,2 Kilo gewinnen. „Das ist die Europameisterschaft in zwei der vier größten Welt-Boxverbände“, erklärt Zachenhuber. „Da kann man also gleich zwei Gürtel abstauben, was natürlich immer eine Motivation ist – vor allem bei diesen beiden namhaften Verbänden“, betont der 25-Jährige. Was aber noch viel wichtiger ist: Der Sieger rutscht unter die besten 15 in der Weltrangliste. „Da wäre ich dann schon in der Weltklasse, wo ich immer hin wollte“, betont er und fügt nachdenklich hinzu: „Es ist eigentlich der Wahnsinn, dass ich jetzt diese Chance habe, von der ich vor fünf Jahren noch geträumt habe. Ich werde natürlich alles tun, um sie zu nutzen.“

Die Vorbereitung in Stuttgart unter der gewohnten Regie seines Trainers Conny Mittermeier sei optimal verlaufen. „Es war schon eine ewig lange Vorbereitung“, erzählt Zachenhuber. „13 Wochen nur trainieren, essen, schlafen.“ Höhepunkt sei ein zehntägiges Trainingslager in Hamburg gewesen. „Da durfte ich mit dem aktuellen IBO-Weltmeister Osleys Iglesias Sparring machen, das war eine tolle Erfahrung, um zu sehen, wo man steht und wo man hin will“, schwärmt der 25-Jährige. „Und wo die Früchte hängen.“

Wieder zurück in Stuttgart ist die Intensität noch einmal erhöht worden. „Es gab keine Pause und kein Heimfahren zwischendurch“, erzählt Zachenhuber. „Insgesamt habe ich über 130 Runden Sparring gemacht.“

Er ist also bestens vorbereitet auf den wichtigsten Kampf seiner Laufbahn und seinen Gegner, den 38-jährigen Armen „The Gorilla“ Yepremyan. „Er ist ein sehr erfahrener Mann, der in Frankreich lebt und trainiert, aber für sein Heimatland Armenien antritt“, weiß der Reisener. Allerdings ist er deutlich älter und etwas kleiner als Zachenhuber. „Das könnte natürlich ein Vorteil für mich sein, und ich muss schauen, dass ich meine größere Reichweite ausnutzen kann.“ Sollte dem 25-Jährigen in seinem 21. Profikampf der 21. Sieg gelingen, würde er einen großen Schritt auf der Karriereleiter machen – und die so hoch hängenden Trauben wären plötzlich ganz nah.

Bei „Rostock boxt!“

stehen insgesamt zwölf Kämpfe auf dem Programm. Um 18 Uhr beginnen die Vorkämpfe, ab 20 Uhr die Hauptkämpfe. Simon Zachenhuber bestreitet einen der drei Hauptkämpfe neben Felix Langberg und Nina Meinke. Promoter P2M überträgt live auf seinem Youtube- und Twitch-Kanal.