Simon Zachenhuber macht kurzen Prozess

Von: Wolfgang Krzizok

Ohne jede Chance: Simon Zachenhuber (l.) schickte seinen Gegner Ali Hassan Zadeh bereits in der ersten Runde auf die Bretter – und der Ringrichter brach ab. © Imago/Torsten Helmke

Der 24-jährige Mittelgewichtler aus Reisen gewinnt in Hamburg durch K.o. in der ersten Runde und ist von seinem neuen Promoter begeistert.

Hamburg/Erding – Eine beeindruckende Vorstellung bot Profiboxer Simon Zachenhuber bei seinem ersten Auftritt für seinen neuen Boxstall P2M. Im Porsche-Zentrum Hamburg schlug der 24-Jährige am Samstagabend vor 400 begeisterten Zuschauern den Kölner Ali Hassan Zadeh in der ersten Runde k.o. „Es hat unheimlich Spaß gemacht, hier in Hamburg zu boxen“, erzählt ein strahlender Zachenhuber. „Das ganz Drumherum, das ganze Team, und natürlich auch der Kampf – alles war super.“

Samstagfrüh ging es erstmal auf eine kurze Sightseeing-Tour durch die Hansestadt. „Wir machen vor dem Kampf immer einen längeren Spaziergang, und es war toll, dass ich auch ein bisschen was von Hamburg gesehen habe“, sagt Zachenhuber. Mit seinem Trainer Conny Mittermeier hatte er den perfekten Fremdenführer an seiner Seite. „Der Conny kennt sich in Hamburg aus, der war ja fünf Jahre lang bei Universum“, weiß der 24-jährige Reisener, der erzählt, dass er viele Eindrücke gesammelt habe. Und die Reeperbahn? „Da war man ned“, sagt er lachend.

Er sei gespannt gewesen, wie sich sein neues P2M-Promoter-Team präsentieren würde. Zunächst sei er beeindruckt gewesen vom Porsche-Zentrum das sich „richtig nobel“ gezeigt habe. Sechs Kämpfe standen auf dem Programm, zur Information für die Zuschauer waren lebensgroße Aufsteller platziert, mit den Fotos der Kämpfer und Informationen. „Das ist sehr gut angekommen“, weiß Zachenhuber. „Es war alles richtig toll aufgezogen, und es war eine richtig, richtig tolle und absolut gelungene Veranstaltung.“

Der Reisener Mittelgewichtler musste bei seinem Prestige-Fight gegen den gebürtigen Iraner Ali Hassan Zadeh, der mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und in Köln lebt, in den Ring steigen. Von Beginn an war Zachenhubers Dominanz sichtbar, der auch von der Körpergröße und somit von der Reichweite her deutliche Vorteile hatte. Nach einigen schweren Treffern versuchte sich Zadeh zumindest noch in die erste Pause zu retten, doch das gelang ihm nicht. Nach einem schweren Aufwärtshaken von Zachenhuber ging sein Gegner zu boden, und nach 2:50 Minuten brach der Ringrichter das ungleiche Duell ab.

In den fünf weiteren Kämpfen – unter anderem zwei Frauen-WM-Kämpfe – setzten sich bis auf eine Ausnahme die P2M-Athleten durch. Lediglich Schwergewichtler Peter Kadiru unterlag – er ging in der ersten Runde k.o. Nina Meineke, Dilar Kisikyol sowie die Schwergewichtler Viktor Jurg und Felix Langberg blieben siegreich.

„Ich denke, dass die Zuschauer voll auf ihre Kosten gekommen sind“, resümiert Zachenhuber. „Ich habe in dem Format schon ein paar Veranstaltungen geboxt, aber das war schon außergewöhnlich. Und lachend fügt er noch an „Aber trotzdem ist mir die Erdinger Eishalle mit 2000 verrückten – äh – feiernden Erdingern lieber.“

