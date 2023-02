Simon Zachenhuber macht kurzen Prozess

Von: Dieter Priglmeir

Mit Schlägen eingedeckt wird Kilian Weck. Drei Runden lang entfacht Simon Zachenhuber (r.) ein Trommelfeuer, ehe der Ringrichter ein Einsehen hat und den Kampf zugunsten des Reiseners beendet.

Der Reisener feiert seinen 19. Erfolg im 19. Profikampf.

Wangen/Reisen – Auch nach 19 Profikämpfen bleibt Simon Zachenhuber unbesiegt. Der Reisener gewann am Samstagabend gegen Kilian Weck durch technischen K.o. in der dritten Runde. Mit anderen Worten: Der Ringrichter hatte ein Einsehen mit dem Westfalen, der zuvor schon zweimal zu Boden gegangen war. Trainer Conny Mittermeier war danach hochzufrieden: „Simon hat dem Gegner keine Chance gegeben.“ Und auch die Marschroute habe gepasst.

Runde eins begann mit Abtasten – was natürlich im Boxsport eine ganz andere Nummer ist als etwa im Fußball. „Ich habe erst einmal geschaut, was hinter seinen Fäusten steckt, und dann langsam das Tempo erhöht“, erzählt Zachenhuber. „Mit Wattebäuschen hat er nicht gerade geworfen“, sagte der 24-Jährige eingedenk eines Treffers am Kinn. Ja, der Westfale habe durchaus seine Treffer gelandet, „aber das war wie wenn dir ein Fußballer vors Schienbein tritt“, meint Mittermeier. Viel mehr Wirkung zeigten die Schläge von Zachenhuber, der schnell seinen Rhythmus gefunden hatte und Kopf und Körper des Gegners bearbeitete. Mit der Linken einen Leber-Haken, mit der Rechten an den Kopf – schnell war allen in der Wangener Arena klar, wer Chef im Ring ist.

In Runde zwei wurde es nicht besser für Weck, im Gegenteil. „Da habe ich schnell gemerkt, dass er wegbricht“, berichtet Zachenhuber. Weck blutete aus der Nase. „Da habe ich Blut geleckt – im wahrsten Sinne des Wortes“, fügt der Reisener schmunzelnd dazu. Kopf, Kinn und immer wieder die Leber – der Gegner war deutlich angeschlagen, verlor schon die Kampfeslust. „Aber seine Trainer haben ihn wieder zurückgeschickt. Die hatten sich schon was ausgerechnet“, berichtet Mittermeier. Weck wackelte, rettete sich mit Klammern in die nächste Pause – die dann aber auch schon die letzte war.

In Runde drei musste der 1,78-Meter-Mann einen Schlaghagel über sich ergehen lassen. Der sieben Zentimeter größere Zachenhuber schickte ihn mit Körper-Kopf-Kombinationen zweimal zu Boden und dachte gar nicht dran, vom Gas zu gehen. 20 Sekunden vor Ende der Runde war Weck schon wieder auf dem Weg zu Boden. Vor dem vermutlich letzten Schlag griff aber der Ringrichter ein und beendete unter dem Jubel der vielen Zachenhuber-Fans den Kampf: der 19. Sieg im 19. Profikampf, der elfte durch K.o. bzw. technischen K.o.

„Simon braucht jetzt stärkere Gegner“, sagt Mittermeier. Der der Schmeicheleien völlig unverdächtige Trainerfuchs meint das als Kompliment: Im fünften Jahr hat er den Reisener nun unter seinen Fittichen. In Sachen Fitness, Punch, Taktik und auch Erfahrung sei Zachenhuber nun bereit für neue Herausforderungen.

Und die soll nun am 23. März kommen, denn dann wartet mit Patrick Rokohl ein ganz anderes Kaliber auf Zachenhuber. Der Mann aus Wolfenbüttel ist nicht nur zehn Jahre älter und erfahrener, sondern auch ehemaliger WBO-Europameister im Supermittelgewicht.

„Das wäre für mich der nächste Schritt auf dem Weg zu einem Titelkampf“, sagt Zachenhuber, der gestern Mittag schon wieder auf dem Weg nach Stuttgart war; wo sein Trainingsgym steht. Und wo sich Mittermeier und er ab dieser Woche auf den Kampf in Hamburg vorbereiten.

