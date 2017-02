Fabian Paul fährt allen davon

Skiclub Buch am Buchrain

45 Skirennläufer maßen sich auf Einladung des SC Buch am Buchrain bei den Vereins- und Gemeindemeisterschaften. Am Tagesbesten Fabian Paul kam keiner vorbei.

Buch/Kössen – Die Vereins- und Gemeindemeisterschaft war auch in der 50. Wintersaison der Saisonhöhepunkt beim Skiclub Buch. Dabei standen neben der Leistung der Spaß und die Gemeinschaft im Vordergrund.

45 überwiegend junge Aktive fuhren nach Kössen in Tirol, um im dortigen alpinen Skirennsport-Leistungszentrum gegen Vereinskameraden und Gemeindebürger anzutreten. Laut SC-Schriftführer Timm Schröder organisierte Cheftrainer Max Fink „einen sportlichen Riesentorlauf in Schnee und Eis“, den die Teilnehmer in Altersklassen aufgeteilt in je zwei Durchgänge durchliefen.

Bei den Damen konnte sich die 2. SCB-Vorsitzende Resi Schwaiger behaupten. In 1:46 Minuten fuhr sie Bestzeit. Bei den erwachsenen Männern hatte Tom Wolfbauer (1:27) auf der Piste die Nase vorn. Anna Peter sicherte sich durch ihre Schnelligkeit in 1:32 Minuten den begehrten Wanderpokal der weiblichen Kinder und Jugendlichen. Noch mehr gefeiert wurde Fabian Paul. Mit 1:18 Minuten lieferte er nicht nur die Tagesbestzeit, sondern ist bereits zum zweiten Mal in Folge schnellster Rennläufer des Bucher SC. Schnellster Gemeindefahrer war Maximilian Nagl. Er gewann die Extrawertung der Starter, die nicht am Renntag des Vereins aktiv waren.

Viele Dankesworte gab es schließlich bei der Siegerehrung, da die Gemeinde- und Vereinsmeisterschaft die letzte eigene Rennveranstaltung des SC Buch heuer war. Schröder dankte allen Helfern, Sportleiter Tilo Notka lobte das Trainerteam Fink, Rudi Heiß, Torsten Krippendorf und Stefan Schwaiger für ihre herausragende Arbeit.

Ergebnisse

U 10 männlich

1. Linus Schröder (SC Buch) 1:58,02 Minuten.

U 12 männlich

1. Christian Lex (SC Buch) 1:44,26; 2. Felix Schröder (SC Buch) 1:52,46; 3. Sebastian Wolfbauer (SC Buch) 1:52,61; 4. Paul Jäger (SC Buch) 1:53,36; 5. Robin Beinroth (SC Buch) 2:57,35.

U 14 weiblich

1. Anna Heiss (SC Buch) 1:35,36.

U 14 männlich

1. Jacob Wossidlo (SC Buch) 1:27,30; 2. Sebastian Peter (SC Buch) 1:38,00; 3. Martin Lex (SC Buch) 1:39,13; 4. Maxi Holbinger (SC Buch) 1:45,91; 5. Kilian Huber (SC Buch) 1:48,46; 6. Marcel Weger (SC Buch) 1:52,16; 7. Julian (SC Buch) 1:54,99.

U 16 weiblich

1. Anna Peter (SC Buch) 1:32,75; 2. Julia Capko (SC Buch) 1:40,82.

U 16 männlich

1. Fabian Paul (SC Buch) 1:18,64; 2. Anton Krippendorf (SC Buch) 1:30,98; 3. Max Fal Tlhauser (SC Buch) 1:34,19; 4. Michael Kania (SC Buch) 1:36,17.

U 18 weiblich

1. Elena Huber (SC Buch) 1:34,51; 2. Johanna Krippendorf (SC Buch) 1:37,68; 3. Alina Hombergsmeier (SC Buch) 1:38,42.

U 18 männlich

1. Andreas Weissacher (SC Buch) 1:23,14; 2. Max Wossidlo (SC Buch) 1:28,64; 3. Vitus Heiss (SC Buch) 1:32,92.

U 21 männlich

1. Maximilian Nagl (Gemeinde) 1:27,12; 2. Paul Notka (SC Buch) 1:33,61.

Herren 61

1. Resi Schwaiger (SC Buch) 1:46,86; 2. Sabine Rebmann-Lex (Gemeinde) 1:59,32.

Herren 51

1. Tom Wolfbauer (SC Buch) 1:27,58; 2. Maximilian Peter (SC Buch) 1:37,27; 3. Hans Capko (SC Buch) 1:39,93; 4. Alfred Hobelsberger (Gemeinde) 1:49,90.

Herren 41

1. Torsten Krippen Dorf (SC Buch) 1:29,70; 2. Rudi Heiss (SC Buch) 1:30,87; 3. Norbert Jäger (SC Buch) 1:36,72.

Herren 31

1. Timm Schröder (SC Buch) 1:47,67.





von Markus Ostermaier