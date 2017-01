Eine Zwölfjährige räumt dreifach ab

Skiclub Dorfen – Stadt- und Vereinsmeisterschaften

Packende Abfahrten gab es bei den Stadt- und Vereinsmeisterschaften des Skiclub Dorfen in Hochfilzen zu bestaunen. Grund zum Jubeln hatte vor allem die gerade mal zwölf Jahre alte Sophie Linsmayer.

Dorfen – Ein voller Erfolg waren die Vereins- und Stadtmeisterschaften des Skiclub Dorfen in Hochfilzen. Die Herzen der Veranstalter und alpinen Rennläufer groß und klein schlugen jedenfalls höher, nachdem ihnen Petrus einen tollen Pulverschnee und weißblauen Himmel beschert hatte. 36 Läuferinnen und Läufer im Alter von sechs bis 72 Jahren stellten sich in zwei Durchgängen der Herausforderung eines Riesenslaloms, den 34 Teilnehmer meisterten.

Wie berichtet, sicherte sich die erst zwölfjährige U 14-Läuferin Sophie Linsmayer drei Titel. In der Gesamtzeit von 1:23,30 Minuten wurde die Dorfenerin sowohl Vereins- und Stadt- als auch Schülermeisterin. Ein enges Duell lieferten sich bei den Herren Titelverteidiger Markus Westenberger und Tobias Linsmayer. Westenberger (21 Jahre) wurde in 1:18,41 min Vereinsmeister, Linsmayer (39) in 1:19,78 min Stadtmeister. Stefanie Lindner (20, U 18/21 weiblich) und Patrick Zobeley (16, U 18/21 männlich) wurden Jugendmeister. Zum Vereinsmeister der Schüler krönte sich Jakob Gritto mit der Gesamtzeit von 1:20,99 min. Die Mannschaftswertung sicherte sich das Après Ski Team.

Die Streckenlänge betrug 700 Meter, der Höhenunterschied 150 Meter. Das Skiclubteam um den Vorsitzenden Rudi Braun und Rennleiter Tobias Linsmayer hatte wieder für eine reibungslose Organisation gesorgt. Im Anschluss an den zweiten Durchgang erfolgte vor Ort die Siegerehrung, bei der es Pokale, Urkunden und Sachpreise gab.

Ergebnisse:

Einzelwertung

U 8 männlich: 1. Valentin Stöckl 2:01,90.

U 10 weiblich: 1. Hannah Linsmayer 1:29,98; 2. Maria Stummer 1:37,14.

U 10 männlich: 1. Markus Grundner 1:29,04; 2. Jakob Bachmaier 1:30,89; 3. Niclas Schuster 1:34,78.

U 12 männlich:1. Leo Janocha 1:30,34; 2. Fabio Schuster 1:41,13.

U 14 weiblich: 1. Sophie Linsmayer 1:23,30; 2. Sophie Zobeley 1:31,72.

U 14 männlich:1. Benedikt Brenninger 1:28,35; 2. Leopold Stummer 1:28,48; 3. Tobias Westenberger 1:29,78; 4. Niklas Lüers 1:29,89; 5. Sebastian Rank 1:33,57.

U 16 männlich:1. Jakob Gritto 1:20,99; 2. Charlie Janocha 1:24,86; 3. Philipp Schuster 1:32,83.

Damen U 51:1. Sabine Lüers 1:39,16; 2. Gabriela Linsmayer 2:35,31.

Herren U 81: 1. Gerard Hock 1:37,73.

Herren U 61: 1. Heinz Westenberger 1:27,53.

Herren U 51:1. Alfons Grundner 1:34,46; 2. Andreas Hanika 1:41,91; 3. Christian Glück 1:46,29.

Herren U 41: 1. Tobias Linsmayer 1:19,79; 2. Stefan Maier 1:25,28; 3. Andreas Schuster 1:37,42.

Herren U 31: 1. Markus Westenberger 1:18,41; 2. Oliver Linder 1:20,64.

U 18 weiblich: 1. Jessica Glück 1:31,99.

U 21 weiblich: 1. Stefanie Lindner 1:31,16.

U 18 männlich: 1. Patrick Zobeley 1:20,81.

U 21 männlich:1. Lukas Braun 1:21,31.

Mannschaftswertung

1. Après Ski Team (Markus Westenberger, Oliver Linder, Heinz Westenberger, Tobias Westenberger) 4:06,58; 2. Rennteam Oldies (Jakob Gritto, Lukas Braun, Charlie Janocha, Jessica Glück) 4:07,16; 3. D’Linsis (Tobias Linsmayer, Sophie Linsmayer, Hannah Linsmayer, Gabriela Linsmaye ) 4:13,07; 4. Crazy Rainbow (Patrick Zobeley, Stefanie Lindner, Sophie Zobeley, Andreas Hanika) 4:23,69; 5. Die Bredlrutscher (Benedikt Brenninger, Leopold Stummer, Leo Janocha, Sebastian Rank) 4:27,17; 6. Die 3 Schneekanonen (Markus Grundner, Jakob Bachmaier, Maria Stummer, Valentin Stöckl ) 4:37,07; 7. Inventar (Stefan Maier, Alfons Grundner, Gerard Hock) 4:37,47; 8. Schusters Rappen (Philipp Schuster, Niclas Schuster, Andreas Schuster, Fabio Schuster) 4:45,03; 9. Die gloreichen Drei (Niklas Lüers, Sabine Lüers, Christian Glück) 4:55,34.

Georg Brennauer