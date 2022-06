Skikurse: „Es gibt keine Absagen mehr“

Von: Markus Ostermaier

Der Vorstand (v. l.): Hans Capko, Max Fink, Patrick Oesterheldt, Timm Schröder, Manuel Haug, Rudolf Heiss, Stefan Schwaiger, Christian Weger, Marlen Koschkar, Julia Glück, Jenny Schröder, Valesca Fordham, Max Peter, Anna Heiss, Bürgermeister Ferdinand Geisberger, Elke Hombergsmeier. F.: mot Wieder mehr Touren-Angebot Vereinsbus macht Sorgen © Markus Ostermaier

Durchwachsene Corona-Jahre liegen hinter dem Skiclub Buch. Der leicht veränderte Vorstand hat für die neue Saison aber wieder viel vor.

Buch – Auch die beliebten Skikurse sollen 2022/23 definitiv wieder realisiert werden.

2019 fanden die letzten Neuwahlen statt. Die Nachfolge des Vorsitzenden Georg Kreuzer übernahm damals Rudolf Heiss. „Ich war es nun drei Jahre lang, aber heute ist meine erste Jahreshauptversammlung“, sagte er. Und schon standen die nächsten Wahlen an, aber der Amtsinhaber stellte sich erneut zur Verfügung. Wahlleiter und Bürgermeister Ferdinand Geisberger scherzte: „Die nächsten drei Jahre geht das nicht so einfach.“

Heiss erinnerte sich, zuletzt am 7. März 2020 auf Skiern gestanden zu sein und dann erst wieder am 3. Januar 2022. Für Menschen wie ihn, die den Sport so gerne ausüben, sei das schon dramatisch gewesen. Im Gegensatz zu 2021 habe man dieses Jahr aber wieder eine einigermaßen vernünftige Saison durchführen können.

Der wiedergewählte Sportleiter Stefan Schwaiger informierte, dass die Saison wegen Corona dennoch holprig begonnen habe – vor allem wegen der 2G-Regeln in Österreich. Die ersten Übungseinheiten des Bucher Rennteams fanden deswegen erst im Januar statt. „Wir hatten also relativ wenige Trainings, waren aber trotzdem recht erfolgreich“, bilanzierte Schwaiger. 18 SC-Mitglieder gingen bei der Kreiscup-Reihe an den Start, drei von ihnen erreichten den ersten Platz, vier den zweiten und einer den dritten.

Im nächsten Winter sind zwei Trainingslager im November und Januar sowie zwei Trainingswochenenden vorgesehen, außerdem gibt es neue Kleidung. Ende November soll es eine interne Skilehrer-Fortbildung geben, auch neue, engagierte Anwärter sind gerne gesehen.

Für 2022 hatte der SC Skikurse geplant, die aber storniert werden mussten. Schwaiger kündigte an, dass er künftig die Leitung der Skikurse übernehmen wird und versprach für den nächsten Winter: „Im Januar wollen wir definitiv an zwei Wochenenden Skikurse machen. Es gibt keine Absagen mehr.“

Geplant ist ebenso schon ein einzelner Skikurs-Tag im Dezember, wo auch dem Rennteam beim Training über die Schulter geschaut werden kann. Auch das Skitouren-Angebot, das im vergangenen Winter noch reduzierter war, soll 2022/23 wieder intensiviert werden. „Wir haben wieder viel vor fürs nächste Jahr“, freute sich auch Heiss und lobte neben dem „noch immer super guten Teamgeist“ das Engagement der Sport-Aktiv-Gruppe von Resi Schwaiger. Der Vorsitzende warb zudem für den Skiclub-Stammtisch jeden ersten Donnerstag im Monat beim Gallo Nero.

Geisberger wünschte dem SC für die nächste Saison „an leiwandn Schnee“. Er hoffe, dass es dann auch in Buch mal wieder genügend Schnee gibt, damit die örtliche Langlaufloipe gespurt werden kann. „Sonst müssen wir doch mal eine Schneekanone kaufen“, sagte er mit einem Augenzwinkern.

Die Absage der Skikurse bedeutete für den SC keine Einnahmen und keinen Mitgliederzuwachs, informierte der scheidende Kassier Kay Wossidlo. Der Kassenstand betrug zuletzt 16 000 Euro. Während der Pandemie konnten drei Darlehen vollständig zurückgezahlt werden.

Für eine Diskussion sorgte der Zustand des Vereinsbusses. Heiss informierte, dass kürzlich wieder 3000 Euro Reparaturkosten in den Fiat geflossen sind. „Er hat erst 70 000 Kilometer drauf, aber schon die dritten Bremsen.“ Auf Nachfrage eines Mitglieds sagte Heiss, dass im Herbst die TÜV-Verlängerung anstehe. Sein Vize Christian Weger betonte die Notwendigkeit des Kleinbusses, mit dem neben Personen auch Material für Rennen transportiert werde: „Stand heute können wir nicht auf ihn verzichten.“ Schwaiger vermutete hinsichtlich des schlechten Zustands des Busses, dass er im Sommer zu wenig bewegt werde. Der Bus könne jedoch gerne auch privat genutzt werden, informierte Weger.

Vorstand

Vorsitzender: Rudolf Heiss, 2. Vorsitzender: Christian Weger, 3. Vorsitzender/Kassier: Hans Capko (neu). Schriftführer: Timm Schröder. Sportleiter: Stefan Schwaiger. Jugendleiter: Max Fink. Gleichstellungsbeauftragte: Theresa Notka. Beiräte: Manuel Haug, Jenny Schröder, Joe Glück, Valesca Fordham, Julia Glück, Vitus Heiss, Patrick Oesterheldt, Anna Heiß, Marlen Koschkar (alle neu), Markus Friedl, Marion Schrimpf, René Koschkar, Sabrina Pfab, Max Peter. Kassenprüfer: Thomas Huber, Elke Hombergsmeier.