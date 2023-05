Skisprung-Elite blickt nach Auerbach

Von: Dieter Priglmeir

Seit 70 Jahren gehen die Skisportler in Auerbach über die Schanze. Heute steigt das Jubiläumsspringen. © Verein

Deutschlands und Österreichs Talente sind am Samstag zu Gast beim Nachwuchsspringen.

Auerbach – Beim Ski-Club Auerbach geht es im Rahmen der Einweihungsfeierlichkeiten Schlag auf Schlag. Nach dem Festabend am Freitag ist heute der eigentliche Grund der Festivitäten an der Reihe: die Einweihung der drei Sprungschanzen, die schon seit einiger Zeit fertig sind, jedoch in Details noch perfektioniert wurden und heute mit einem hochkarätig besetzten Wettkampf eröffnet werden. Am Freitagabend erfolgte die kirchliche Einweihung, danach sprangen die Auerbacher Nachwuchsspringer auf der geweihten Schanze die ersten Sprünge.

Am heutigen Samstag geht es um die Kinder- und Jugend-Skispringer, die aus ganz Deutschland und Österreich anreisen werden. Insgesamt sind rund 60 Skispringer angemeldet. Auerbachs junge Adler wollen natürlich ganz oben mitmischen. Entsprechend haben sie sich mit Heimtrainer Rudi Heilmeier sorgfältig vorbereitet.

Von 10 bis 11.45 Uhr ist am Samstag freies Training, ab 12 Uhr beginnt der Sprungwettkampf. Siegerehrung ist ab 15.30 Uhr. Parallel zum Springen findet ein Gartenfest statt, das bis zum Abend dauert. Ab 12 Uhr glüht der Grill und öffnet die Kaffee- und Kuchenbar.

Wie gut es um den Auerbacher Nachwuchs steht, hatte Jugendwart Gerrit Herrmann in der Jahreshauptversammlung berichtet. Die Mannschaft sei von neun auf zwölf Springer angewachsen. Auch die Leistungen stimmen zuversichtlich. In der Gesamtwertung der Mini-Tournee liegen nämlich Maxi Steer und Lucas Riess in ihren Altersklassen in Führung vor dem letzten Bewerb in Reit im Winkl im Juni. Die beiden zählen auch zu den großen Hoffnungen der Auerbacher beim heutigen Springen.

Zufrieden schauten in der Jahreshauptversammlung übrigens auch die Alpinen auf die Saison zurück. Sportwart Ralf Schmidmüller sprach sogar von der erfolgreichsten überhaupt. Besonders Ilse Jannis trumpfte auf und gewann die Gesamtwertung im Sparkassencup. Sarah Schranner wurde DM-Elfte im Riesenslalom. Ein großer Erfolg, hatte sie doch aufgrund einer schweren Knieverletzung von Ende Oktober bis Mitte Februar nicht trainieren können. Sehr achtbar sei auch Johannes Dentelers Platz 35 in der Gesamtwertung des Deutschen Skiligacups gewesen.

Ihre Karriere im Freeriding hat hingegen Jil Lehnert beendet. Sie hatte vor der Pandemie noch den Junior-Cup gewonnen, will sich nun voll auf ihr Studium konzentrieren. In ihre Spuren trat nun Bruder Patrick, der bereits einige Wettbewerbe in seiner Altersgruppe gewonnen hat. Es geht also immer weiter bei den Auerbachern. Und das wird man auch heute wieder sehen, wenn die jungen Adler über die Schanze gehen - die perfekt erneuerte Schanze.

