Maxi Dallinger: Solide, aber nicht weltklasse

WM der Sportschützen

Von Dieter Priglmeir schließen

Nichts war’s bisher mit den Spitzenplätzen für Maxi Dallinger bei der Weltmeisterschaft in Baku/Aserbaidschan. Der Sportschütze aus Lengdorf landete gemeinsam mit Lisa Müller im Luftgewehr-Mixed mit 623,5 Ringen nur auf Gesamtplatz 51. Und auch in den olympischen Einzelwettbewerben sprangen keine Spitzenplätze raus.

Baku/Lengdorf – Mit dem Luftgewehr landete Dallinger mit 626,7 Ringen auf dem 45. Platz. Für die Finalteilnahme wären 629,3 nötig gewesen. Er habe im Grunde genommen „ganz solide geschossen“, meint der Landespolizist.

Bereits um 8.30 Uhr hatte der Wettkampf begonnen, „Das ist schon früh, aber das kennen wir aus der Vergangenheit. Deshalb ist das auch nicht das Problem gewesen.“ Und trotzdem hinkte er von Beginn an ein wenig hinterher. „Die ersten fünf Schuss waren gleich nicht ganz so sauber im Zentrum, wie wir uns das vorgestellt haben. Demnach war da gleich ein bisserl was zum Aufholen. Das hat auch nicht so schlecht funktioniert.“ Auch die nächsten Serien seien solide gewesen, „aber die ganz hohen Ergebnisse waren einfach nicht mit dabei“, bedauert er. „Das war alles 104,2 und eben nicht 105,3.“

Dallinger ordnet das so ein: „104,2 – das ist im Grunde nichts Schlechtes, weil’s immer noch über 10,4 ist. Von dem her kann ich wirklich nicht sauer auf mich sein, weil das solide oder halbwegs gute Arbeit ist. Aber du verlierst quasi acht Zehntel auf diesen 105er-Schnitt, und das summiert sich eben bei sechs Serien.“ Letztlich springe dann ein Platz in den 40ern raus. „Du bist am Ende dann relativ weit weg bist, aber im Grunde hast du nicht so viel verkehrt gemacht. Das schaut dann auf dem Scoreboard recht dramatisch aus, ist aber im Grunde nicht so schlimm, weil die Ergebnisse einfach wahnsinnig nah beinander sind.“

Gebrauchter Tag imDreistellungskampf

Gar nicht zufrieden war der 26-Jährige allerdings mit seinem Ergebnis im Kleinkaliber-Dreistellungskampf. Wieder hatte es früh begonnen. Aufgrund der hohen Anzahl der Teilnehmer war eine Elimination in zwei Gruppen nötig. Trotz schwieriger Windverhältnisse schaffte Dallinger locker die Quali. „Da habe ich ganz passabel geschossen“, erzählt er. „Die Ergebnisse waren nicht besonders hoch, haben aber locker gereicht.“ Bei Temperaturen von über 35 Grad galt es, „die Akkus halb voll zu lassen“. Doch dann folgte ein Wettkampf, den Dallinger als „ein gebrauchter Nachmittag“ bezeichnete.

„Da ging gar nichts mehr zusammen.“ Die Ursachen? „Obwohl schon einige Ringe in den ersten beiden Anschlägen fehlten, habe ich die Zeit genutzt und alles probiert, anstatt während des laufenden Wettkampf das Ganze gedanklich schon abzubrechen und die letzten Schüsse ohne Ziel, Sinn und Verstand zu setzen.“ Letztlich lag er mit 571 Ringen auf Platz 65. Oder anders gesagt: „Es war ein Tag zum Vergessen.“

Weiter geht’s nun mit den nicht-olympischen Disziplinen „KK liegend“ und „liegend Mixed“, bevor in zweieinhalb Wochen der Weltcup in Rio steigt.