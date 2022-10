Eispiraten nur einmal im Einsatz

Von: Georg Brennauer

Der Grübler: ESC-Trainer Franz Steer muss seine Blöcke einmal mehr umstellen. © Dominik Findelsberger

Eine große Herausforderung steht dem ESC Dorfen heute Abend um 20 Uhr in Schongau bevor.

Dorfen – Das ursprünglich für Sonntag angesetzte Heimspiel gegen den EC Pfaffenhofen ist von den Icehogs abgesagt worden.

Bei den Dorfener Puckjägern bleibt die personelle Situation infolge von Corona- und Grippeerkrankungen aber auch Verletzungen angespannt. Da kommt dem Eispiraten-Team die Meldung aus Pfaffenhofen nicht ungelegen. Die Icehogs, die zuletzt schon arg dezimiert mit nur zehn Feldspielern in Ulm angetreten waren, bekommen keine spielfähige Mannschaft zusammen.

So können sich die Dorfener an diesem Wochenende also voll auf die Mammuts aus Schongau konzentrieren. Die Pfaffenwinkler zeigten sich zum Ligaauftakt gut im Schwung und überraschten gleich mit zwei Siegen – 7:3 in Geretsried und 2:1 nach Verlängerung gegen Königsbrunn). Zuletzt setzte es allerdings eine 1:4-Niederlage beim aktuellen Spitzenreiter in Peißenberg.

In der letzten Saison schafften die Mammuts sogar den Sprung in die Playoffs und haben dieses Ziel auch für die neue Saison vorgegeben. Viele Schlüsselspieler des vergangenen Erfolgsjahres wie Verteidiger Daniel Holzmann und Stürmer Florian Höfler stehen weiter im Aufgebot von Trainer Rainer Höfler. Bei fünf Abgängen wurden sechs Neue verpflichtet, darunter die zwei kanadischen Stürmer Samy Pare und Tristan Gagnon sowie den deutsch-tschechischen Verteidiger Velebny Lubos.

Angesichts der überdurchschnittlich hohen Qualität in den Blöcken dürften heute Abend für die Isenstädter die Trauben recht hoch hängen. Zuletzt fehlten über ein halbes Dutzend Spieler, darunter Topscorer Tomas Vrba und Jungstürmer Maxi Steiner, Nicht dabei sind die Youngster Felix Wiedenhofer und Fabio Lauffer, die in der U 20 spielen müssen. Fraglich war zuletzt auch noch Verteidiger Maxi Huber, der wegen Schichtdienst manchmal pausieren muss.

Zum Glück stehen die zuletzt angeschlagenen Verteidiger Benedikt Dietrich und Gaspr Susanj sowie die Angreifer Lukas Kirsch und Christoph Obermaier wieder zur Verfügung. Headcoch Franz Steer ist jedenfalls wieder zur Umbesetzung seiner Reihen gezwungen.