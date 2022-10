Silber beim ersten Sprint

Teilen

Super Premiere: Sophie Riedl mit ihrer Urkunde. © Christian Weber

Erst seit vier Wochen trainiert Neuzugang Sophie Riedl beim TSV Erding Leichtathletik und sorgte bei ihrem ersten Wettkampf gleich für Furore.

Erding – Die 13-Jährige ist erst Anfang September zur Trainingsgruppe von Christian und Kerstin Weber sowie Alex Bauer dazugestoßen. Nach guten Trainingseindrücken waren auch die Trainer überzeugt, dass ein erster Start bei den oberbayerischen U 14-Einzelmeisterschaften eine gute Gelegenheit wäre, über 75 m zu sprinten und mal eine Zeit auf die Bahn zu legen.

Allerdings waren am Wettkampftag in Aschheim große Wolken am Himmel, und es regnete ohne Unterlass. Da die Erdingerin noch keine Zeit vorweisen konnte, war sie gleich im ersten von neun Vorläufen der W13 dran. Diesen gewann Riedl souverän mit 10,35 sec. Jede Siegerzeit verfolgte sie nun aufmerksam. Die nächsten Läufe waren aber deutlich langsamer, erst im letzten Vorlauf sprintete eine Sportlerin vom ASV Piding 10,34 sec. Somit war die TSV-Athletin bei ihrem ersten Start für Erding mit der zweitschnellsten Zeit von 49 Teilnehmerinnen im Finale der besten Sechs.

Auch beim Finallauf war das Wetter – O-Ton Bauer – „supergruselig“. So war es nicht verwunderlich, dass es gleich mal zwei Fehlstarts gab. Aber dann legte Riedl nochmal los, kam prima aus dem Startblock und sprintete mit 10,37 sec auf einen starken zweiten Platz und den Vizemeistertitel. So durfte sich die Erdingerin stolz die Silbermedaille umhängen lassen. Danach meinte sie: „Obwohl das Wetter nicht gerade das Beste war, hat es trotzdem Spaß gemacht. War toll, dabeizusein.“

CHRISTIAN WEBER