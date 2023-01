TSV Taufkirchen: Souverän und mit Ansage

HANDBALL

Mit einer klasse Vorstellung sind die Handballfrauen des TSV Taufkirchen bestens ins neue Jahr gestartet.

Taufkirchen – Beim HC Deggendorf feierte die Truppe um Trainer Patrick Mühlenbeck ein deutliches 25:11 (11:7) und ist damit an das Spitzenduo der Bezirksklasse Ost herangekommen. „Das Training in den Ferien hat’s anscheinend ganz gut gebracht. Das war ein souveräner Sieg mit Ansage“, freute sich der TSV-Coach über die zuvor von ihm geforderten zwei Punkte.

In der Anfangsphase brauchten die Taufkirchener Gäste knapp zehn Minuten Eingewöhnungszeit, bis die Kombinationen runder liefen. Aus einem 2:2 machte man dann binnen 101 Sekunden ein 5:2 (12.) und kontrollierte fortan das Geschehen. Die Deggendorfer nahmen Spielmacherin Sophia Pregler ab der ersten Minute in enge Deckung, doch damit „haben sie sich selbst das Leben schwer gemacht, weil dadurch nur noch mehr Lücken für uns aufgingen“, erläuterte Mühlenbeck. Diese Szenarien und damit die 1-gegen-1-Situationen hatte man auch im Extra-Training mit Thomas Anhoffer besonders geübt. Vor allem Theresa Pregler nutzte dies aus und kam am Ende auf neun Treffer.

Doch Mühlenbeck, der auf der Bank nun von Co-Trainer Florian Lehner unterstützt wird, empfand die TSV-Deckung sogar als noch stärker. Der Beweis: „Allein in der zweiten Halbzeit haben wir fast 20 Minuten kein Tor kassiert. Das muss man erstmal schaffen“, lobte er. Sophia Pregler dirigierte dabei den Mittelblock umsichtig. Und kam doch mal ein Wurf auf den TSV-Kasten, war Torhüterin Sabrina Josef auf dem Posten. Taufkirchens Frauen schraubten damit den Vorsprung konsequent in die Höhe, zogen nach dem 11:7 zur Pause bis auf 18:7 (47.) davon. Selbst in zweifacher Unterzahl ließen die Gäste von der Vils nichts zu. Coach Mühlenbeck gab dazu allen 14 Spielerinnen Einsatzzeiten. Darunter war auch Elena Bachmaier. Die 16-Jährige gab ihr erfolgreiches Debüt. OLAF HEID

TSV-Tore

Laura Strauss 10, Theresa Pregler 9, Sophia Pregler 3, Julia Kerscher 2 und Julia Djurdjevic.