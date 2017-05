Souveräner B-Klassen-Meister

FC Inning

von Markus Schwarzkugler

Der Abstieg in die B-Klasse war für den FC Inning nur ein Betriebsunfall. Mit einem 4:0-Erfolg am Sonntag bei der zweiten Mannschaft des TSV Dorfen haben die Holzländer drei Spiele vor Schluss die Meisterschaft in der B-Klasse 6 perfekt gemacht. Die starke Bilanz nach 17 Partien: 46 von 51 möglichen Punkten und 75:11 Tore. Die Treffer in Dorfen markierten Niklas Unterreitmeier sowie Dreierpacker und Spielertrainer Armin Feckl, der vor der Saison von Kreisligist TSV St. Wolfgang gekommen war. Gleich nach seiner ersten Spielzeit als Coach darf er sich nun also Meistertrainer nennen. Die Party nach dem Triumph dauerte ganz schön lang. „Wir haben gscheit gefeiert. Es sind wohl noch immer welche beim Feiern, was ich so lese“, sagte uns Abteilungsleiter Sebastian Kräutler gestern Nachmittag. Auf dem Bild (vorne, v. l.): Michael Zeidler, Stefan Hattensperger, Dominik Tristl, Armin Feckl, Niklas Lanzl, Sebastian Heller; (hinten, v. l.) Adolf Feckl, Marcus Sperk, Mathias Hermansdorfer, Christoph Schalk, Johannes Fenk, Matthias Lex, Niklas Boubrawa, Thomas Heller, David Hauser, Josef Lohner, Christian Fenk, Sebastian Kräutler, Niklas Unterreitmeier, Benedikt Daimer, Tobias Seisenberger, Raphael Steinbrunner, Florian Brenninger und Martin Huber. mas