Spannend, fair und jetzt auch nachhaltig

Von: Dieter Priglmeir

Christian Berther, Chef der Volksbanken-Raiffeisenbanken im Landkreis Erding, und Merkur-CUP-Spielleiter Torsten Horn nahmen die Auslosung vor.

Der Merkur CUP ist längst mehr als nur ein Fußballturnier. Das zeigte auch die Auftaktveranstaltung in Berglern

Berglern – „I brauch koa Mikro. Müasst’s hoit gscheid aufpassen“, sagte Spielgruppenleiter Wilfried Beierl, und schon war es ruhig im Berglerner Sportheim. Manches ändert sich halt nie in inzwischen 28 Jahren Merkur CUP. Anderes sehr wohl, wie Uwe Vaders den Jugendleitern der Erdinger und Ebersberger Fußballvereine mitteilte. Das größte E-Jugend-Turnier der Welt hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben.

„Merkur CUP goes green“, sagte der Initiator und Chef des Turniers. „Wir werden Maßnahmen, mit denen sich Vereine der Nachhaltigkeit annehmen, mit Geldpreisen belohnen.“ Vaders bat um Verständnis, dass im ersten Jahr nur die Ausrichter von Turnieren ab dem Kreisfinale in den Pool aufgenommen würden – ein Punkt, den Berglerns Jugendleiter Daniel Helmecke kritisierte. Er hoffe aber, dass das Projekt so wachse, dass man künftig noch mehr Sponsorengelder vergeben könne. Aber auch heuer seien bereits 10 000 Euro im Topf.

Äußerst attraktive Preise warten auch auf die Gewinner des Fairnesswettbewerbs. So werde zum Beispiel eine Jugendmannschaft mit dem FC-Bayern-Bus abgeholt und dann zum Spiel in die Allianz Arena gefahren. Auch ein Training mit den FCB-Bundesliga-Frauen gibt es zu gewinnen. Verdient hätten es die Jungkicker allemal, so Vaders. „Die Schiedsrichter sagen mir immer wieder, dass der Merkur CUP die fairsten Spiele sind, die sie pfeifen“.

Derzeit arbeitet das Merkur-CUP-Team an einer besonderen Attraktion – in Verbindung mit Karim Adeyemi, jenem Fußballer, dessen Stern 2013 beim Merkur CUP aufging, als er im Finale drei Tore für Haching gegen die Bayern erzielte. Inzwischen spielt er bei Borussia Dortmund, hat aber seine Wurzeln nicht vergessen „und einen Geldbetrag in unseren Topf gegeben“, wie Vaders erzählt. Verlost werden soll folgender Hauptpreis für einen der insgesamt 22 Fairnesspreissieger aus den Kreisen: eine Reise nach Dortmund, der Besuch eines BVB-Spiels und des deutschen Fußballmuseums sowie ein Spiel gegen die BVB-Jugend. „Vielleicht treffen wir ja auch noch Mats Hummels“, sagte Vaders und erinnerte an ein weiteres Talent, das schon im Merkur CUP aufgelaufen ist. Aus dem Kreis Erding sind das zum Beispiel der Eittinger Stefan Lex und der Langengeislinger Vitus Eicher, die aktuell beziehungsweise bis vor einigen Jahren bei den Münchner Löwen spielten.

Als um den TSV 1860 München ging, wurde Vaders kurz ernst. Er habe von den Löwen eine E-Mail bekommen, dass diese Teilnahme am Merkur CUP analysiert hätten und zu dem Schluss gekommen seien, dass Spiele mit 10:0, 12:0 oder höher (also gegen gegen kleine Verein, Anm. der Red.) für sie keinen Wert hätten. Man wünsche sich eine Wildcard für das Münchener Kreisfinale, gerne auch eine fürs große Finale in Unterhaching. „Eine Wildcard fürs Finale? Nur über meine Leiche, und ich bin mit meinen 70 Jahren noch recht fit“, so Vaders. Deswegen würde der TSV 1860 heuer nicht am Turnier teilnehmen, erklärte er. „Dass ein Verein, der seinen Nachwuchs dem Umland rekrutiert, so argumentiert, zeigt schon, wie abgehoben er ist.“

Auch mit einem jüngeren Jahrgang, das hatte ein Jugendleiter in Berglern vorgeschlagen, werde der TSV 1860 nicht antreten. Und weil auch die Bayern seit vergangenem Jahr nicht mehr dabei sind, dürfte die SpVgg Unterhaching der Favorit sein, wobei Präsident Manni Schwabl laut Vaders die Erwartungshaltung abgeschwächt habe („Bei uns ist nicht jeder Jahrgang gleich stark“). Sicher sei aber sehr wohl, dass alle 347 teilnehmenden Mannschaften in den Hachinger Sportpark zu Regionalliga-Spiel und Bratwurst eingeladen werden. Das lasse sich der Merkur-CUP-Schirmherr nicht nehmen, auch wenn die SpVgg derzeit in Finanznöten sei.

Vaders blickte er auf Christian Berther und meinte lächelnd: „Vielleicht können Sie ja da ein wenig helfen.“ Seit 2009 ist sind die Volksbanken Raiffeisenbanken im Landkreis Erding lokaler Sponsor. Berther, selbst begeisterter Ski- und Radfahrer, dankte den Jugendleitern: „Mit Eurem Ehrenamt macht Ihr dieses Turnier erst möglich. Wir unterstützen das gern“, sagte er und gestand, dass er früher beim Fußball „immer der war, der beim Auswählen der Mannschaft übrig geblieben ist.“

Danach schritt er zur Auslosung. 29 Erdinger Vereine galt es auf Gruppen zu verteilen. Die erste Runde steigt am 22. und 23. April. Der SC Moosen, die SG Walpertskirchen/Buch, der TSV Grüntegernbach und der FC Erding richten die Erdinger Turniere aus. In fünf Vierer- und drei Dreier-Gruppen qualifizieren sich die jeweils Erst- und Zweitplatzierten für die Zwischenrunde. Das Kreisfinale steigt am 17. Juni.

22. April



10 Uhr in Moosen



FSV Steinkirchen



SG Fraunberg/Reichenkirchen



TSV Wartenberg



BSG Taufkirchen



13 Uhr in Moosen



SC Moosen



FC Sportfreunde Schwaig



SV Schwindegg



10 Uhr in Walpertskirchen/Buch



SpVgg Altenerding



SV Eintracht Berglern



SV Eichenried



TSV St. Wolfgang



13 Uhr in Walp./Buch



(SG) Walpertsk./Buch



TSV Isen



SG Hörlkofen Wörth



23. April, 10 Uhr in Erding



TSV Erding



TSV Dorfen 1869 e.V.



FC Hörgersdorf



SC Kirchasch



13 Uhr in Erding



FC Lengdorf



FC Langengeisling 1920 e.V.



Rot-Weiss Klettham



10 Uhr in Grüntegernbach



TSV Grüntegernbach



FC Forstern e.V.



SpVgg Langenpreising



TuS Oberding e.V.



13 Uhr in Grüntegernbach



Gruppe 8



SpVgg Neuching



FC Moosinning



FC SpFr Eitting



FC Inning