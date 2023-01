Erdinger Spaß bei sechs Grad in acht Metern Tiefe

TAUCHEN

Von Dieter Priglmeir schließen

Ein Trio des TSC Barracuda taucht im Kronthaler Weiher und im Thenner See.

Erding – Offenbar haben sie immer Saison: die Taucher des TSC Barracuda Erding. Gerade zum Jahreswechsel und in der Woche darauf sei der Verein sehr aktiv gewesen, berichtet Pressesprecherin Sabine Ziegler.

Da wäre zum Beispiel das Silvestertauchen der DLRG Wartenberg, zu der die Barracudas eine besonders enge Beziehung haben. „Immer wieder helfen wir uns aus und unterstützen als Taucher bei der Überprüfung oder Befestigung der Badeinsel im Thenner See“, erklärt Ziegler. So habe der Verein auch die Tauchgenehmigung für den See erhalten und sei bei jeder DLRG-Aktion vertreten. Am Silvestertag seien neben Ziegler noch Koni Schley und Martin Scheiter im Wasser gewesen.

Gleich neun Barracudas waren beim Neujahrsschwimmen der Erdinger Wasserwacht (wir berichteten). „Landratten haben uns vom Einstieg bis zur Ankunft begleitet“ – so klingt das, wenn Taucher von Zuschauern sprechen.

Und dann hatte der TSV ein Heimspiel: Das alljährliche Drei-Königs-Tauchen war angesagt. Das darf man nicht zu wörtlich nehmen, denn freilich werden hier keine Blaublüter ins Wasser getunkt. Allerdings stimmte sehr wohl die Zahl drei, denn ebenso viele hatten sich in den Kronthaler Weiher getraut. Das war aber Zufall. „Es kann jeder tauchen, der gesund ist, eine kaltwassergeeignete Ausrüstung hat und eine gültige Tauchsportuntersuchung vorweisen kann“, so Ziegler. „Dieses Jahr waren viele verschnupft oder auch im Urlaub. Anderen ist der Aufwand für 30 Minuten Tauchen zu groß oder natürlich auch einfach nur zu kalt.“

Der Kronthaler Weiher ist zwischen drei und neun Metern tief. „An den Stellen, wo der Schwimmbagger zuletzt war, geht es sogar bis 20 Meter runter“, sagt Ziegler, die sich wie die Kollegen Schley und Scheiter bei einer Wassertemperatur von sechs Grad in acht Metern Tiefe aufhielten. Also nix Blaublüter, aber zumindest blaue Lippen dürfte das Trio gehabt haben. Doch es wurde ihm auch schnell wieder warm ums Herz, denn am Ufer warteten rund 20 TSC-Mitglieder mit Würstlsemmeln, Glühwein, Punsch und Kuchen. Frei nach dem Motto: Ein Tiefgang ohne Nachfeier taucht auch nichts.

Kontakt

Der TSC freut sich über Interessierte. Das Training findet mittwochs und samstags statt. Informationen und Kontaktdaten auf www.tsc-barracuda.de.