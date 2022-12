Gladiators-Spiel nach Puckwurf abgebrochen

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Fassungslos: In der 32. Minute wurde die Partie abgebrochen, nachdem Linienrichterin Natalie Bertl (Foto links; l.) von einem Puck, der von der Stehplatztribüne geworfen worden war, am Kopf verletzt wurde. Nach der Erstversorgung durch die Sanitäter-Crew in der Halle um Klaus Schuchardt (M.) wurde die Verletzte vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. © Christian Riedel / fotografie-ri

Mit einem handfesten Eklat endete am Freitagabend die Bayernliga-Partie zwischen den Erding Gladiators und den Schongau Mammuts.

Erding – Nach rund der Hälfte der Spielzeit, beim Stand von 2:2, warf ein bislang Unbekannter einen Puck von den Zuschauerrängen aufs Eis und verletzte dabei die Linienrichterin. Die Partie wurde erst unterbrochen und schließlich abgebrochen. Der TSV Erding hat für die Ermittlung des Täters mittlerweile eine Belohnung ausgesetzt.

Es hätte ein toller Eishockeyabend werden sollen – und auch werden können. Alles war gerichtet: 700 Zuschauer bildeten eine prächtige Kulisse, und die beiden Teams auf dem Eis boten Bayernliga-Spitzeneishockey. In Überzahl ging Schongau durch Jonas Lautenbacher in Führung (5.), ebenfalls im Powerplay jagte Roni Rukajärvi den Puck zum 1:1 in die Maschen (16.). Wenig später eine strittige Situation, als Hauptschiedsrichter Sebastian Alt bei einem Schrägschuss zunächst auf Tor für Erding entschied, nach Rücksprache mit seinen Linienrichtern den Treffer aber wieder zurücknahm.

Im zweiten Drittel überschlugen sich dann die Ereignisse. Sebastian Busch brachte die Gladiators nach toller Vorarbeit von Simon Franz in Führung (24.), doch Florian Höfler traf keine drei Minuten später zum 2:2. Dann wurde Mark Waldhausen von hinten übel in die Bande gecheckt, gegen Schongau gab es aber nur eine Zwei-Minuten-Strafe. Sekunden später erhielt dann Erdings Rudi Lorenz nach einem Check mit Verletzungsfolge eine Fünf-Minuten-Strafe plus Spieldauer. Die Gladiators kämpften großartig und ließen keinen Gegentreffer zu.

Chancenlos: Den 2:1-Führungstreffer für die Erding Gladiators in der 24. Minute bejubeln (Foto oben; grün-schwarz, v. l.) Tomas Plihal, Vorbereiter Simon Franz, Torschütze Sebastian Busch und Michael Franz. Da war noch alles in bester Ordnung. © Christian Riedel / fotografie-ri

Gerade als die Gastgeber wieder komplett waren und das Spiel unterbrochen war, passierte es: Von der Stehplatzseite wurde ein Puck geworfen und traf Linienrichterin Natalie Bertl voll am Kopf, die – trotz Helm – sichtlich benommen vom Eis ging. In der Kabine habe sie sich dann übergeben und sei vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht worden, heißt es im Schiedsrichterbericht.

Eigentlich wollten Hauptschiri Alt und Linesman Sebastian Daumann das Spiel im Zwei-Mann-System fortsetzen – so sei das auch den Mannschaften kommuniziert worden, bestätigten in der Pressekonferenz beide Trainer. Doch nach Rücksprache mit dem anwesenden Schiedsrichterbeobachter Roland Aumüller und einem Telefonat mit Ligenleiter Frank Butz sei die Partie schließlich abgebrochen worden.

Jetzt hat das Sportgericht das Wort, zudem ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Wie der TSV Erding mitteilt, sei der Werfer auf dem Spielvideo nicht zu sehen. Auch habe es sich nicht um einen Puck des „Puckwerfens“ gehandelt, das stets in der zweiten Drittelpause gespielt wird. Hier seien alle Pucks nummeriert und namentlich registriert. Der besagte Puck habe definitiv keine Nummer gehabt.

„Schade, dass es nicht zu Ende gespielt worden ist, das wäre bestimmt bis zum Schluss ein schönes Bayernligaspiel gewesen“, meinte sowohl Schongaus Trainer Markus Ratberger als auch Erdings Teamchef Felix Schütz. Beide waren sich auch darin einig, dass es zwar einige strittige Situationen gegeben habe, aber die Schiedsrichterleistung „letztlich okay war“, wie es Schütz formulierte. Was die Spieldauerstrafe betrifft, so sei der unglückliche Check sicherlich keine Absicht gewesen. Auf der anderen Seite hätte der Hauptschiedsrichter bei dem Check von hinten gegen Waldhausen durchaus auch eine Spieldauerstrafe gegen Schongau aussprechen können. „Mit Vollspeed von hinten in die Bande, das geht gar nicht“, meinte Erdings Teamchef und erntete ein Kopfnicken von Ratberger.

Woher der Puck, der die Linienrichterin getroffen hat, genau geflogen kam, konnten beide nicht sagen. Direkt aus dem Erdinger Fanblock sei er wohl nicht gekommen, eher aus dem Bereich über der Erdinger Spielerbank. Der zweite Linienrichter habe laut dem angefertigten Zusatzbericht eine „nicht identifizierbare Person“ gesehen, die die Tribüne „schnellen Schrittes verließ“.

„Man muss sich natürlich entschuldigen“, meinte Schütz. „Einen Puck auf den Schiri schmeißen geht gar nicht.“ Man müsse nun abwarten, wie der Verband entscheidet, „aber ich wäre schon enttäuscht, wenn das Spiel gegen uns gewertet würde, denn die Jungs können nichts dafür“. Er hätte nicht abgebrochen und „dem Spiel schon noch eine Chance gegeben“.

Stocksauer war Michael Westphal. „Der Verein verurteilt diese sinnlose Tat aufs Schärfste. Sie hat einen Menschen vorsätzlich verletzt und Hunderte von Fans und beide Mannschaften um ein spannendes Eishockeyspiel gebracht“, schimpfte Erdings Eishockey-Abteilungsleiter. „Der Schaden für den Verein ist noch nicht absehbar, hier müssen wir auf die Entscheidung des Schiedsgerichts warten.“ Er wünsche „der Schiedsrichterin eine schnelle Genesung und der Polizei einen raschen Fahndungserfolg“. Und Westphal ergänzte: „Für die Ermittlung des Täters haben wir eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt.“