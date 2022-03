Spiel nach zehn Minuten entschieden

Von: Wolfgang Krzizok

Ein Foul, ein Schrei, ein Pfiff: Langengeislings Maxi Birnbeck (blau) wurde im Strafraum gefoult, doch Torwart Daniel Maus parierte den Elfer von Maxi Hinertmaier. Viele Quer- und Rückpässe © Günter Herkner

Der FC Langengeisling hat einen klassischen Fehlstart hingelegt.

Langengeisling – Mit 2:5 (0:3) Toren ist der FC Langengeisling gegen den Tabellennachbarn TSV Buchbach 2 unter die Räder gekommen. Eigentlich war die Partie, die auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen wurde, nach zehn Minuten entschieden.

„Hätte, hätte, Fahrradkette“, lautet ein Spruch. Die Geislinger haben sich nach der Partie gefragt: Wie wäre das Spiel ausgegangen, hätten die Buchbacher nicht Verstärkung aus der Regionalliga gehabt, hätten die Gastgeber in der Anfangsphase in der Defensive besser aufgepasst, hätten sie nicht zwei Elfmeter verursacht, hätten sie ihren Strafstoß verwandelt und hätten sie von Anfang an so zielstrebig gespielt wie in der Schlussphase?

Nachdem die Regionalligapartie zwischen Buchbach und Augsburg 2 kurzfristig abgesagt worden war, standen einige arrivierte Regionalligaspieler im Kader der Zweiten, unter anderem Torwart Daniel Maus sowie die Feldspieler Tobias Maus, Lukas Sehorz, Veit Prenninger – und Tobias Sztaf.

Letzterer entpuppte sich schnell als der „Unterschiedspieler“ schlechthin, denn mit seinem Tempo konnten die Geislinger nie mithalten. So war die Partie nach zehn Minuten quasi entschieden. Schon in der 2. Minute traf Sztaf zum 1:0, allerdings aus abseitsverdächtiger Position. In der 9. Minute wurde Stefan Perovic gefoult, den Elfmeter verwandelte Felix Breuer zum 2:0. Vom Anstoß weg unterlief den Gastgebern ein Ballverlust, und Sztaf schoss aus 16 Metern zum 3:0 ein.

Der Schock saß tief bei den Langengeislingern, doch in der 20. Minute war die Chance da, sich wieder ins Spiel zurückzukämpfen. Maxi Birnbeck wurde im Strafraum gefoult, doch Daniel Maus hielt den von FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier geschossenen Elfmeter mit einer tollen Parade. Die Geislinger kamen bis zur Pause kaum mehr zu Chancen, wurden meist in die eigene Hälfte gedrängt, machten viele Quer- und Rückpässe, sodass Torwart Christian Bader zweifellos der Spieler mit den meisten Ballkontakten war. Nach einer guten halben Stunde hätte er fast zum vierten Mal hinter sich greifen müssen, doch Sztaf zielte diesmal knapp vorbei.

Die endgültige Entscheidung fiel in Halbzeit zwei relativ schnell, und erneut war Sztaf beteiligt. Der pfeilschnelle Stürmer wurde im Strafraum gefoult, der sichere Schiedsrichter Mert Akkoyun deutete wieder auf den Punkt, und Breuer verwandelte erneut sicher.

Obwohl längst alles gelaufen war, steckten die Gastgeber nicht auf und wären nach einer guten Stunde fast zum Anschlusstreffer gekommen, doch Kilian Kaiser setzte den Ball aus kurzer Distanz übers Tor. In der Schlussphase wurden die Geislinger dann doch noch belohnt und landeten einen Doppelschlag.

In der 80. Minute schlug Markus Obermaier von der rechten Seite eine Flanke, am langen Pfosten lauerte Maxi Birnbeck, der aus kurzer Distanz zum 1:4 vollendete (80.). Nur eine Minute später brachte Marcel Geigerseder einen Eckball von der linken Seite nach innen, Kilian Stenzel stieg am höchsten und markierte mit einem sehenswerten Kopfball das 2:4. Wiederum nur eine Minute danach wäre sogar das 3:4 möglich gewesen, doch eine Flanke von Lucas Seeholzer wurde gerade noch abgefangen.

Wer weiß, was passiert wäre, wenn das 3:4 gefallen wäre. So aber kam Buchbach durch Daniel Brandwirth nach einem Geislinger Ballverlust noch zum 5:2 (88.). Und damit waren endgültig alle Spekulationen um „wäre“ und „hätte“ hinfällig.

Viele Quer- und Rückpässe