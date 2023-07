Drastische Kostensteigerungen: Kreisligisten werden stärker gefordert

Höhere Strafen drohen, mehr Geld für die Unparteiischen, drei direkte Absteiger

Auf drastische Kostensteigerungen müssen sich die 180 Amateurvereine im Spielkreis Donau/Isar in der kommenden Saison einstellen.

Landkreis – Diese Botschaft wurde vom Kreisspielleiter Ludwig Schmidt bei der in Allershausen stattfindenden Kreisliga-Spielgruppentagung übermittelt.

Da sich in der vergangenen Saison alle vier Kreisklassen-Vizemeister, unter anderem der SC Moosen, in der Relegation gegen die Vertreter aus der Kreisliga behaupten konnten, waren elf neue Vereine zugegen. Relegationsspiele zwischen Kreisklasse und Kreisliga werden auch weiterhin auf neutralem Platz ausgetragen, während die Entscheidungen um den Aufstieg in die Bezirksliga in Hin- und Rückspiel ermittelt werden.

Aufgrund der drei Bezirksliga-Absteiger umfasst die Staffel in diesem Jahr 15 Vereine, was drei Direktabsteiger und zwei Releganten zur Folge hat. „Dies ist notwendig, um in der nächsten Saison wieder auf die Sollzahl zu kommen“, sagte Schmidt. Da der Spielplan sehr spät veröffentlicht wurde, „habt ihr jetzt bis zum 16. Juli Zeit, Spielverlegungen durchzuführen“, wobei auch der Freitag als Regelspieltag genutzt werden könne. Neu ist: Ab sofort können alle Spieler, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, täglich in zwei Spielen eingesetzt werden.

Wenig Resonanz erfährt der Toto-Pokal, denn nur 60 Teams haben für diesen Wettbewerb gemeldet. Noch geringer ist die Rückmeldung für die Hallenmeisterschaften, hier kann aber noch bis November gemeldet werden.

Ernüchternd fiel der Bericht des Kreisehrenamtsbeauftragten Norbert Thurner aus, „denn der Einladung zu einem Ehrenamtstreffen sind nicht einmal zehn Vereine gefolgt“. Er warb eindringlich, das Ehrenamt zu honorieren und bat, die Arbeit ehrenamtlicher Helfer mit der Meldung zum DFB-Sonderpreis oder Ehrenamtspreis wertzuschätzen.

Dass die Ehrenamtler noch mehr gefordert werden, wurde anschließend klar. Ab sofort muss die Spielberechtigung über den Elektronischen Spielbericht (ESB) oder über die ausgedruckte Spielberechtigungsliste erfolgen und hat nur mit einem aktuellen Lichtbild Gültigkeit. „Im Vergleich zum Vorjahr muss der Nachweis schon vor dem Spiel erbracht werden, ansonsten liegt ein unberechtigter Spieleinsatz vor“, erklärte Schmidt. Neben einer Spielwertung gegen den schuldhaften Verein wird eine Mindeststrafe von 200 Euro (im Jugendbereich 75 Euro) fällig. Und die Strafe verdoppelt sich mit jedem Wiederholungsfall, „sodass die Geldstrafe bei vier Vergehen auf 1600 Euro ansteigt“, führte Jonas Beinhofer, Vorsitzender des Kreissportgerichts Donau/Isar, weiter aus.

Ferner werden die Vereinskassen durch die deutliche erhöhte Schiedsrichter-Spesenordnung stark belastet. Kreis-Schiedsrichterobmann Hans Kroll erklärte, „dass neben den Fahrkosten künftig pro Kreisligaspiel 100 Euro an Spesen auf euch zukommen“. Trotz allem äußerten die Vereine Verständnis für die Maßnahme, sodass auch in der kommenden Saison in der Kreisliga an den SR-Assistenten festgehalten wird. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) erhofft sich durch die Maßnahme mehr Schiedsrichter und will den Unparteiischen dadurch auch mehr Wertschätzung zukommen lassen.

Beinhofer sprach in seinem Bericht, dass die verbalen und auch tätlichen Angriffe auf Schiedsrichter immer mehr zunehmen. Aus diesem Grund müssen ab der kommenden Saison solche Vorfälle grundsätzlich an den Verbandsanwalt gemeldet werden, wobei diese Meldung nicht zwingend Sanktionen für die Vereine zur Folge haben. „Es sollen solche Vorfälle analysiert werden, um die Gründe für diese Auswüchse zu beleuchten.“