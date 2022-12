Zu viel, zu wenig, zu falsch

Von: Dieter Priglmeir

Dieter Priglmeir © privat

Das ist die Geschichte von fatalen Ein- und verständlichen Auswechslungen sowie einer Selbstopferung, mit der wir gleich mal beginnen wollen.

„Warum hast du denn das getan?“, fragte Trainer Nik Jensen seinen Abwehrspieler, der gerade im Spiel des TSV Dorfen2 gegen die SpVgg Langenpreising beim Stand von 1:1 einen Stürmer als Letzter Mann umgegrätscht und natürlich Rot kassiert hatte. Der darauf wohl etwas verwundert: „Damit wir nicht in Rückstand geraten.“ Und Jensen: „Aber jetzt sind wir 40 Minuten in Unterzahl. Das hätten wir noch ausgleichen können. Was bringt dir jetzt das verhinderte Tor?“

Noch ehe der Verteidiger sich eine Antwort überlegen konnte, zirkelte Christian Huber den Freistoß zum 2:1 für Langenpreising ins Kreuzeck. „Das war schon maximal ironisch“, erinnert sich Jensen. „Da wusste ich als Trainer nicht, ob ich lachen oder weinen soll.“ Eher lachen, empfehlen wir. Denn letztlich ist das Ganze trotz der 1:3-Niederlage gut ausgegangen. Die Dorfener Zweite steht auf dem soliden sechsten Platz in der A-Klasse 8.

So ein Happy-End wünschen wir auch den wackeren Basketballern der SpVgg Altenerding, die derzeit schlechter als schlecht da stehen. Das geht nicht? Leider doch, zumindest tabellarisch. Die junge Mannschaft hat in der Bezirksliga zwar oft gut gespielt, bisher aber alle Spiele verloren. Macht null Punkte. In der Tabelle steht jedoch: „-1“. Wird wohl eine Bestrafung durch den Verband gewesen sein, vermutet Trainer Robel Ghebregergis. „Wir sind noch im Austausch mit der Spielleitung. So wie es aussieht, haben wir einen Spieler eingesetzt, der noch nicht gemeldet war.“

Nicht berechtigte Spieler einsetzen – da zuckt es auch bei den Altenerdinger Fußballern. Aber es ist wohl ein Schulterzucken, denn eigentlich fühlen sie sich im Recht. Aber inzwischen ist – auch gegen die Auffassung des Verbandsanwalts übrigens – endgültig entschieden, dass sie die drei Punkte nicht mehr zurückbekommen werden, die sie gegen den FC Hohenpolding eigentlich sicher hatten, weil sie in der 66. Minute schon 3:0 führten. Dann wechselten sie aber einen zuvor schon in der Reserve aktiven Spieler ein. Einen Nachwuchsmann vom Jahrgang 2004, womit er durch sein Alter doch noch als Jugendspieler gilt, obwohl unser Fußballkreis Donau/Isar – als einziger in Oberbayern – vor zwei Jahren eine Altersabsenkung beschlossen hat.

Seitdem ist alles ein wenig komplizierter – vor allem für die Kinder. Bei den Kreishallenmeisterschaften zum Beispiel spielen wieder die früheren Kategorien, also U 11, U 13 etc. Wer dann – wie jüngst der TSV Dorfen – mit seiner als U 10 formierten Truppe antritt, ist chancenlos. Kurzum: Es bleibt ein heilloses Durcheinander, „ein einziger Krampf“, wie es der Dorfener U 10-Coach formulierte.

Aber zurück zum Schulterzucken der SpVgg: Die steht auch ohne die drei Punkte zusammen mit Rot-Weiß Klettham und dem SC Moosen ganz oben in der Kreisklasse, weshalb für uns über einen Dreikampf im kommenden Jahr freuen dürfen.

Der wird sicher spannender als das Spiel der SpVgg gegen den VfB Hallbergmoos 3 – damals, im April dieses Jahres, noch in der A-Klasse 7. Der VfB war nur mit acht Mann beim überlegenen Spitzenreiter angetreten, versicherte aber, dass noch ein Nachzügler direkt aus München kommt. „Wir waren selbst gespannt, wer sich das freiwillig antut, in einer Acht-Mann-Truppe gegen uns auszuhelfen“, erzählt Altenerdings Fußballchef Andreas Heilmaier schmunzelnd. Natürlich kam diese Verstärkung nicht. Dann verletzte sich ein Hallbergmooser. Nur noch sieben.

Inzwischen hatte auch Altenerdings Coach Pedro Locke auf ein Sieben-Mann-Team umgestellt. Sehr fair, aber das half nichts, denn schon wieder musste ein VfB-Spieler passen. Nur noch sechs – da brach der Schiri auf Wunsch des VfB ab. Nach 33 Minuten beim Stand von 4:0. Große Sorgen muss man sich um den letzten Verletzten nicht machen, das „Aua“ war wohl eher mentaler Natur. „Der ist einfach so zusammengefallen“, erzählt Heilmaier lachend. „Die hatten halt einfach keine Lust mehr gehabt. Und das kann ich gut verstehen. Das war ja auch kein Fußballspiel mehr.“