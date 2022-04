Wählen Sie Tel. (01 37) 8 80 66 04 und die Kennziffer Ihres Kandidaten

7 der 28 Kandidaten © pir

Pause beendet, sie ist wieder da: die größte Leser-Aktion des Erdinger/Dorfener Anzeiger. Zum 31. Mal suchen wir die beliebtesten Sportler, Sportlerinnen und Mannschaften. Zur Auswahl stehen diesmal alle, die uns im Jahr 2020 und 2021 mit ihren Leistungen begeistert haben.

Auf der heutigen Seite stellen wir Ihnen unsere 28 Kandidaten vor, aus denen Sie bitte bis spätestens Mittwoch, 13. April, Ihren Favoriten mit der entsprechenden Kennziffer wählen. Ab 14. April folgt dann die Wahl der beliebtesten Mannschaft.

So wird’s gemacht: Rufen Sie bis zum 13. April folgende Telefonnummer an: Tel. (01 37) 8 80 66 04. Zunächst werden Sie von einer Bandansage gebeten, die Ziffer für die Sportlerin Ihrer Wahl einzutippen. Diese finden Sie in der Übersicht unten. Danach nennen Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer. Damit sind Sie in der Verlosung. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer.

Für Ihre Mitarbeit wollen wir Ihnen danken. Deshalb verlosen wir attraktive Preise im Wert von rund 5000 Euro. Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern der Sportlerwahl ausgelost. Zudem sind diese Gewinner herzlich zu unserer Sportlergala eingeladen. Helfen Sie, verehrte Leserinnen und Leser, mit, den Sportler, die Sportlerin und die Mannschaft des Doppeljahres 2020/21 zu küren.

Niklas Hintz



Bayerischer Meister über 110 m Hürden



Kennziffer 01



Stefan Lex



Leitwolf beim TSV 1860 München



Kennziffer 02



Andreas Voglsammer

Bundesligaprofi in Bielefeld und bei Union Berlin



Kennziffer 03



Maxi Dallinger



DM-Gold in beiden olymp.Sportschützendisziplinen



Kennziffer 04



Thomas Elsenberger

Vizeweltmeister Zielwettbewerb Mannschaft



Kennziffer 05



Oliver Zeidler



Ruder-Europameister und Olympionike



Kennziffer 06



Simon Zachenhuber



Ungeschlagener Boxprofi



Kennziffer 07



Felix Karpfinger



U 16-Team-Europameister im Weitschießen



Kennziffer 08



Maxi Hennig



Fußballnationalspieler der U 16-Junioren



Kennziffer 09



Benedikt Bauer



Regionalligaspiele bei SpVgg U’haching als A-Jugendlicher



Kennziffer 10



Yannik Angenend



Deutscher Meister 2020 Snowboard

Kennziffer 11



Jonathan Toldy



Silber bei der U 16-DM über 80 m Hürden



Kennziffer 12



Andreas März



Teamsieger bei den US-Collegemeisterschaften (NCCA)



Kennziffer 13



Nicolas Mooser



Bayerischer U 18-Schachmeister



Kennziffer 14



Paul Kästner



Bronze bei der Kíckbox-WM im Vollkontakt bis 81 kg



Kennziffer 15



Oliver Granz



Zweitliga-Vizemeister mit den Kassel Huskies



Kennziffer 16



Luis Hofmaier

Dreifacher Bayerischer Jahrgangsmeister 50 m schwimmen



Kennziffer 17



Valentin Kaiser



Bayerischer M 14-Meister Stabhochsprung



Kennziffer 18



Felix Schütz



DEL-Profi bei den Adlern in Mannheim



Kennziffer 19



Mark Bittner



Sieger BTV-Cup (Jugend A) Bayerischer Triathlonverband



Kennziffer 20



Lion Florian



Zweitbester Deutscher inder Motocross-WM-Serie



Kennziffer 22



Lukas Rimpfl



Bayerischer Meister C-Jugend Ringen



Kennziffer 23



Franz Herbst



Zehnmal Bayern-Gold im Eisschwimmen



Kennziffer 24



Leandro Morgalla



Fußballnationalspieler der U 18-Junioren



Kennziffer 25



Maxi Widl



Landkreis-Meister Ski alpin



Kennziffer 26



Valentin Busch



DEL-Profi in Wolfsburg und Bietigheim



Kennziffer 27



Jäger



Profi-Golfer bei der US-PGA-Tour



Kennziffer 28