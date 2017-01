Biber nutzen Schiri-Chaos

Handball: SpVgg Altenerding

Altenerding – Chaos statt Handball bestimmte das Gastspiel der Altenerdinger Herren beim TuS Pfarrkirchen. Am Ende behielten die Gäste die Oberhand.

Mit einem 33:28-Sieg (16:12) bei der TuS Pfarrkirchen holten sich die Altenerdinger Bezirksoberliga-Handballer die erhofften zwei Punkte, allerdings war im zweiten Abschnitt mehr Chaos angesagt – und das lag nicht an den beiden Mannschaften.

Die Schiedsrichter brachten vor allem die Gastgeber in Rage. Mitte der zweiten Halbzeit stand die Partie kurz vor dem Abbruch. Die verbalen Ausraster der Pfarrkirchener Zuschauer wollten die Unparteiischen nicht mehr hinnehmen, allerdings waren sie an deren Unmut selber schuld. Ständige Diskussionen mit den TuS-Verantwortlichen führten zu minutenlangen Unterbrechungen. So dauerte die zweite Halbzeit weit über eine Stunde.

Ein Kompliment muss man beiden Teams aussprechen, sie gingen äußerst fair miteinander um. SpVgg-Trainer Erik Brasko hatte für das ganze Theater wenig Verständnis: „Die Gastgeber und auch wir verloren dadurch völlig den Spielrhythmus. Das war schade, denn bis dahin war es ein gutes und schnelles Spiel.“ Und das beherrschte seine Mannschaft trotz Personalproblemen.

Bernhard Glas war in der Abwehr und im Angriff der dominante Akteur. Immer wieder düpierte Altenerding die TuS-Abwehr mit einfachen, aber effektiven Spielzügen. Angriffe über die schnelle Mitte durch Konstantin Vopel ließen die Zuschauer raunen. Nach zehn Minuten führten die Gäste zum ersten Mal mit zwei Treffern (6:4).

Nachdem die Ordnung ein wenig verloren gegangen war, brachte SpVgg-Routinier Michael Kunz Ruhe rein. Und dass man auf allen Positionen gut besetzt war, zeigte sich fünf Minuten vor der Pause. Quirin Huber auf Außen und Tobias Schlecht bei den Kontern sorgten für eine verdiente 16:12-Halbzeitführung.

Im zweiten Abschnitt herrschte sehr bald Ratlosigkeit. Viele Entscheidungen der Schiedsrichter waren nicht nachvollziehbar. Vor allem gegen die Gastgeber sprachen sie Zeitstrafen im Minutentakt aus. Dabei war die Partie alles andere als unfair. Die Biber ließen sich am wenigsten davon beeindrucken und nutzten das Überzahlspiel zu einem 24:17-Vorsprung. Von einem normalen Handballspiel konnte keine Rede mehr sein. Bei beiden Teams ging durch die langen Pausen die Konzentration verloren.

Vier Minuten vor dem Ende war der Altenerdinger Vorsprung auf drei Tore geschrumpft. Noch einmal rissen sich die Gäste am Riemen. Aus dem Rückraum zeigte Julian Rieß seine Wurfkraft, und Konstantin Vopel beendete die Partie mit einem Kempa-Tor.

SpVgg-Tore:

Bernhard Glas 8/3, Michael Kunz 5, Konstantin Vopel 4, Julian Rieß 4, Quirin Huber 3, Tobias Schlecht 3, Tobias Koburger 3, Ernad Huzejrovic 2 und Michael Sack.

Gerhard Weiss