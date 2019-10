Altenerdings Basketballer verlieren nach großem Kampf

Knappe Niederlage gegen Landshut

Die Altenerdinger Basketballer lieferten gegen Landshut einen heißen Kampf, verloren schließlich aber knapp.

Altenerding–Aggressive Altenerdinger und Landshuter Basketballer lieferten sich einen tollen Kampf, der Fans und Zuschauer begeisterte. „Solche Spiele sind Werbung für unseren Sport“, sagte SpVgg-Trainer Christos Paraschidis nach dem Spiel, der trotz der 65:69-Niederlage zufrieden war.

Im ersten Viertel spielten die Altenerdinger gut, boten aber in der Defensive zu viele Lücken an. In der Offensive hingegen fand Altenerding schnell einen Rhythmus um die Spieler Jonah Richardson, Johannes Poppel, Lorenz Wolf, Christoph Otto und – allen voran – Oldie Pedro Madeiro dos Anjos, der im ersten Viertel groß aufspielte. Altenerding führte 25:23 und legte im zweiten Viertel in der Defensive nochmal einen drauf. Die SpVgg gönnte der TG Landshut nur elf Punkte, verlor aber ihren eigenen Rhythmus in der Offensive und schaffte nur neun Punkte zum 34:34-Halbzeitstand.

Im dritten Viertel setzten sich die Niederbayern auf 53:47 ab. Altenerding gab im letzten Viertel noch einmal alles und fand offensiv dank des überragenden Richardson zurück ins Spiel. Trainer Paraschidis stellte fünf Minuten vor Schluss auf eine aggressive Zonenverteidigung um und zwang damit die Landshuter zu Fehlpässen und Ballverlusten. Aber auch die beiden Dreier von Richardson in der letzten Minute konnten die Partie nicht mehr drehen.

„Es ist schade, dass das Spiel so ausgegangen ist, nachdem wir so gekämpft haben. Aber so ist es manchmal im Sport. Jetzt heißt es abhaken und den Blick aufs nächste Spiel gegen den FC Bayern richten“, sagte Richardson. Nach drei Auswärtsspielen fliegt der Ball wieder in der Herzog-Tassilo-Realschule.

Luis Untermüller

SpVgg-Punkte

Jonah Richardson 32, Pedro Madeiro dos Anjos 12, Christoph Otto, Lorenz Wolf je 6, Johannes Poppel 4, Maximilan Hopfner 3, Sebastian Weber, Luis Winkler.