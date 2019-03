SpVgg Altenerding: Locke kommt zurück

Kreisklasse

Altenerding – Einst stolzer Bezirksligist taumelt die SpVgg Altenerding von einem Abgrund zum nächsten. Die Heimpartie des Kreisklasse-Vorletzten gegen Schlusslicht DJK Ottenhofen (So., 17.30 Uhr) bezeichnet Fußballchef Andreas Heilmaier als „richtungsweisendes Spiel, denn sowohl wir als auch Ottenhofen muss gewinnen“. Deshalb ist er froh, dass mit Ausnahme von Bünyamin Mutlu und Ertugrul Nacar alle Spieler zur Verfügung stehen.

Eine andere Personalie dürfte für den Verein aber noch wichtiger sein: Die SpVgg hat Pedro Locke als Trainer für die neue Saison verpflichtet. Er war bereits im Juniorenbereich der SpVgg tätig, ehe es ihn zum TSV 1860 München und zur SpVgg Landshut verschlug, wo er derzeit die U 19-Junioren in der Bayernliga trainiert. In dem Team spielen auch ehemalige Altenerdinger Talente.

„Uns war wichtig, dass wir einen Coach finden, der voll auf die Jugend setzt und auch viel Erfahrung in der Arbeit mit Nachwuchsfußballern mitbringt. Da er zudem das Altenerdiger Umfeld bestens kennt, war er natürlich unser absoluter Wunschkandidat“, freut sich Heilmaier. Und den Sportlichen Leiter Matthias Dasch hat begeistert, „dass er schon bei unserem zweiten Treffen einen gut durchdachten Vorbereitungsplan auf den Tisch legen konnte“.

Locke selbst freut sich auf die Aufgabe, die ihn sehr reizt. „Ich bin ein Typ, der Herausforderungen sucht und aus diesem Grund habe ich der SpVgg, zu der ich auch während meiner Abwesenheit nie den Kontakt verloren habe, zugesagt. Natürlich wird die Aufgabe nicht leicht, aber wenn wir alle, von Funktionären über Betreuer und Spieler bis hin zu den Trainern an einen Strang ziehen, werden wir den von uns allen gewünschten Erfolg haben“, strotzt der neue Coach voller Tatendrang. Für ihn ist die SpVgg auch eine „Herzensangelegenheit, und dafür habe ich auch Angebote von höherklassigen Vereinen und der SpVgg Landshut, die mich unbedingt halten wollte, ausgeschlagen, weil ich mit Altenerding wieder vorankommen will“, erklärt Locke und hofft, dass vielleicht auch einige Ex-Semptstädter seinem Beispiel folgen und den Weg zu ihrem Heimverein zurückfinden.

Heilmaier ergänzt: „Auch wenn Locke im Erdinger Umkreis über ein sehr großes Netzwerk verfügt und viele Spieler, die er auch schon trainiert hat, kennt, soll das Team nicht komplett erneuert werden. Schon wegen der knappen Spielerdecke werden wir Ausschau halten. Doch wir wollen in jedem Fall auch am bisherigen Kader festhalten und werden nicht wie in der Vergangenheit den Fehler machen, dass wir unseren Talent ohne Not Neuzugänge vor die Nase setzen“.

Locke will auch im Fall eines Abstiegs in die A-Klasse zur SpVgg Altenerding wechseln. Als Co-Trainer sucht Dasch einen routinierten Führungsspieler. Außerdem seien zwei Neuzugänge so gut wie sicher. Weitere sollen folgen. anh/pir