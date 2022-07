Die ganze Vielfalt des Turnsports

Volle Konzentration: Am Schwebebalken kommt es auf das Gleichgewichtsgefühl an. © Verein

„Don’t stop me now“, hieß es in die Semptsporthalle. Unter diesem Motto hatte die Abteilung Turnen der SpVgg Altenerding zu einem abwechslungsreichen Turnabend eingeladen.

Alteenerding – Nach zwei schwierigen Jahren, bedingt durch Corona und die lange Sperrung der Semptsporthalle aufgrund von Sanierungsarbeiten konnte die Turnabteilung den Trainingsbetrieb erst Ende Februar wieder unter normalen Bedingungen aufnehmen. Da die Kinder so lange Zeit keine Möglichkeit hatten, ihr Können zu zeigen, hat sich das Trainerteam entschlossen, einen Turnabend zu organisieren. Dabei sollten vor allem Spaß und Freude am Turnen im Vordergrund stehen. Es nahmen insgesamt acht Gruppen mit 100 Aktiven teil: die vier Wettkampf-, zwei Freizeit- und zwei Trampolin-Turngruppen.

Den Abend eröffneten die Turnerinnen der Wettkampfgruppen I und II (Alter 7 bis 16 Jahre) auf der Airtrack, einer mit Luft gefüllten Sprungmatte auf zwölf Metern Länge. Hier wurden insbesondere schnelle Bewegungsabläufe wie Überschläge, Salti und frei gesprungene Elemente wie Räder oder Menichellis gezeigt. Weiter ging es mit den jüngsten Turnerinnen des Abends, der Wettkampfgruppe IV. Die Mädchen im Alter von fünf bis sieben Jahren sind erst seit Februar als Gruppe zusammen und luden zur fröhlichen Radltour, wobei sie ihr Können am Boden und Schwebebalken zeigten.

Danach folgten die beiden Freizeit-Turngruppen der SpVgg Altenerding. Mädchen zwischen sechs und zwölf Jahren, die einmal in der Woche trainieren, zeigten ein Potpourri an Turnelementen am Boden, auf dem Schwebebalken und Minitrampolin. Die Wettkampfturnerinnen III, alle im Grundschulalter, sorgten für Schwung mit einer Sprungabfolge am Minitrampolinaufbau und zogen danach das Publikum mit einer Synchroneinlage am Schwebebalken in ihren Bann. Danach ging es am Riesentrampolin in luftige Höhen. Die Trampolingruppen der SpVgg zeigten auf den beiden Riesentrampolinen Synchron-Sprünge, teils in schwindelerregender Höhe, und präsentierten den Zuschauern, wie vielfältig der Turnsport ist.

Den Abschluss bildeten nochmals die Wettkampfturnerinnen I und II mit einer Kür zum, Queen-Klassiker „Don’t stop me now“. Trotz einiger kurzfristiger krankheits- und verletzungsbedingter Ausfälle lieferten die großen Mädels eine tolle Leistung ab und begeisterten die Zuschauer mit ihrer Darbietung am Ende nochmals.