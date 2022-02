Altenerdinger Desaster in Regensburg

Von: Bernd Heinzinger

Enttäuscht: Biber-Coach Peter Mesiarik. © Riedel (Archiv)

Die ersatzgeschwächten Altenerdinger lassen jede Landesliga-Reife vermissen

Altenerding – Die große Überraschung blieb aus: Auch bei der SG Regensburg 2 hatten die Landesliga-Handballer der SpVgg Altenerding keine Chance und unterlagen mit 18:36 (10:15) Toren. Nach der Partie meinte Trainer Peter Mesiarik angesichts katastro-phaler Phasen in der Partie: „Manchmal stehst du wie ein Depp an der Linie und kannst nicht helfen.“

Der Start ging in die Hose: Über ein 2:5 stand es nach einer guten Viertelstunde bereits 3:10 aus Sicht der SpVgg. Anschließend begannen die Altenerdinger aber zu kämpfen: Jetzt klappte das schnelle Spiel nach vorne, Moritz Sturm zeigte sich dabei immer wieder anspielbereit und verwandelte einige Male sehenswert. Dazu zeichnete sich Torhüter Marc Sennefelder durch einige starke Paraden aus. Die Aufholjagd setzte sich bis zum 8:12 fort, den achten Treffer erzielte Routinier Simon Klawe, der in Re-gensburg aushalf.

Im Anschluss endete allerdings die starke Phase. Mesiarik bedauerte, dass die zuletzt so starken Christian Loris und Simon Rüdiger in Regensburg weit weg von ihrer Form gewesen wären: „Dazu merkte man natürlich auch die Ausfälle einiger Leistungsträger.“ Matei Serban oder Thomas Peteranderl hätten der Truppe gutgetan.

So musste Mesiarik aber auf viele junge Männer wie Tristan Gerhardt oder Jakob Thees bauen, die noch nicht über Landesliga-Erfahrung verfügen. Bis zur Pause er-höhte sich der Rückstand auf 10:15, und im zweiten Ab-schnitt klappte lange über-haupt nichts. Die Fehlerquote schoss nach oben, und die Gastgeber hatten es leicht, einfache Tore durch Gegen-stöße zu erzielen.

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff stand es bereits 10:20 aus Altenerdinger Sicht, nach 50 Minuten lagen die Gäste mit 12:30 aussichtslos zurück. „Da waren wir einfach total schlecht,“ so Mesiarik. „Die Jungs sind ja eigentlich nicht schlecht, nur fehlt die nötige Konstanz, um in der Landesliga mitzuhalten.“ Lediglich einen Spieler nahm der Coach dabei aus: Quirin Huber kämpfte von der ersten bis zur letzten Minute, präsentierte sich in der Abwehr als mit Abstand bester Gästeakteur und zeigte sich auch am Kreis gefährlich.

Das reichte aber nicht, am Ende stand die hohe Auswärtspleite. Ein Grund, so Mesiarik, sei gewesen, dass sein Team erstmals seit langem wieder mit Harz spielte: „Das war für sie natürlich ungewohnt, kann aber nicht ausschließlich als Ausrede gelten.“ Trotz der Zwischenbilanz von 0:18 Zählern freuen sich die Altenerdinger auf den ersten Auftritt kommendes Wochenende in der Semptsporthalle. Mesiarik: „Da wollen wir uns deutlich besser präsentieren.“

Die SpVgg-Tore

Moritz Sturm 7/1, Quirin Huber 4, Severin Lößl 3, Simon Klawe 2 und Luis Leitner 2.