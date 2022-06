Endlich wieder das volle Programm

Hinein ins Nass: An diesem Sonntag wird das Wasser im Kronthaler Weiher wieder brodeln. Archi © Christian Riedel

Für rund 1000 Sportler fällt an diesem Sonntag endlich wieder der Startschuss für einen „gewohnten“ Stadttriathlon in Erding.

Erding – Nach einer abgespeckten Corona-Version im vergangenen Jahr kann Veranstalter Trisport Erding den Triathlonwettkampf heuer wieder mit allen Distanzen anbieten.

Volks- und Olympische Distanz stehen auf dem Programm sowie Staffelrennen, und auch die Landesliga macht erneut Station in der Herzogstadt. Auf der Sprintdistanz werden zudem die bayerischen Meisterschaften der Altersklassen ausgetragen.

Start ist – wie immer – am Kronthaler Weiher. Los geht’s mit den Kleinsten um 8.30 Uhr. Die Erwachsenen auf der Volksdistanz starten um 10 Uhr mit dem Schwimmen, um 11.30 Uhr geht es auf die Olympische Distanz mit 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen.

Zu diesem Zeitpunkt werden dann bereits die ersten Athleten im Ziel am Schrannenplatz erwartet, und die Finishline-Party mit Getränkeausschank, Food-Truck sowie dem Live-Kommentar von Sport1-Moderator Hartwig Thöne und dem ehemaligen Kurzdistanz-Weltmeister Daniel Unger kann beginnen.

Aber der Stadttriathlon in Erding wäre nicht der Stadttriathlon, wenn es für die Triathleten nicht doch etwas Neues geben würde. Da die eigentliche Zielgerade durch den Schönen Turm wegen der bereits aufgebauten Bühne für die Schwedenspiele gesperrt ist, müssen die Läuferinnen und Läufer einen kleinen Umweg in Kauf nehmen – direkt durch das Schwedenlager am Grünen Markt. Sicherlich ein einmaliges Erlebnis, das es, wenn überhaupt, erst wieder in einigen Jahren geben könnte, wenn die Schwedenspiele das nächste Mal aufgeführt werden. Und kurz darauf wartet dann sowieso der heiß ersehnte Zielbogen am Schrannenplatz – und eisgekühltes alkoholfreies Bier vom Hauptsponsor, das bei den zu erwartenden Temperaturen vermutlich doppelt gut schmecken dürfte.

VON CAROLINE CORNFINE