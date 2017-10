Standpauke vom Fußball-Chef

Jahreshauptversammlung – FSV Steinkirchen

von Markus Schwarzkugler schließen

Größtenteils recht harmonisch verlief die Jahreshauptversammlung des FSV Steinkirchen. Der zehnköpfige Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt. In einem Mann brodelte es aber: Fußball-Abteilungsleiter Christoph Deistler las seinen Kickern die Leviten.

Steinkirchen – Die vergangene A-Klasse-Saison habe man mit Platz acht trotz aller Strapazen ordentlich zu Ende gebracht: Coach Michael Montag war schon früh aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten, bis zum Winter übernahm Helmut Maier. Seitdem ist Tobias Weinzierl für die Erste verantwortlich. „Wir sind guten Mutes in die Saison gestartet“, sagte Deistler. Es habe Fragebögen und Spielergespräche gegeben, die Spieler hätten sich motiviert gezeigt. „Aber jetzt ist die Situation äußerst bedenklich.“ Gerade mal acht Punkte hat das Team nach neun Spielen eingefahren. Den einzigen Sieg gab es gegen Schlusslicht Berglern. Deistler verwies auf den Abstieg des Holzland-Rivalen FC Inning in die B-Klasse. „Ich glaube, keiner hier hat darauf Bock“, meinte Deistler.

„Die Einstellung von manchen Leuten geht nicht“, schimpfte er. „Das leidige Thema Alkohol“ gebe es in den meisten Vereinen, „aber es kann nicht sein, dass sich manche Spieler am Samstag so zusammenbügeln, dass sie am Sonntag beim Zuschauen bei der Zweiten einschlafen.“ Im Team habe sich eine Zwei-Klassen-Gesellschaft gebildet. Die zweite Mannschaft sei mit Platz zwei in der B-Klasse gut dabei. „Aber warum soll ich mich in der Zweiten anstrengen, um mal in der Ersten zu spielen?“, fragte Deistler und meinte damit den fehlenden Ehrgeiz so manchen Spielers. „Tobias und Daniel (Scherzl, Trainer der zweiten Mannschaft; Anm. d. Red)reißen sich tagein, tagaus den Allerwertesten auf“, betonte Deistler und nahm damit seine Mannen in die Pflicht: „Wer sein Hobby ausübt, der muss auch was zeigen.“

Ruhigere Töne stimmte Vorsitzender Markus Wegmaier an, der sein Amt vor zwei Jahren von Reinhold Bauer übernommen hatte. „Wir haben viele Weichen gestellt“, sagte er und bedankte sich für die Zusammenarbeit im Verein. „Wir sind um eine Abteilung reicher geworden“, verwies er auf die Danceperados. Die erfolgreiche Showtanzformation war vor ein paar Monaten vom TSV Taufkirchen zum FSV gewechselt (wir berichteten). Außerdem habe man die Tribüne erneuert sowie den Fahrrad-Stellplatz und die Parkplätze am Stockschützenheim fertig gemacht. „Unser Sportgelände kommt blitzsauber daher“, befand der alte, neue FSV-Chef.Bericht folgt. markus schwarzkugler

Der FSV-Vorstand:

Vorsitzender: Markus Wegmaier,

Stellvertreter: Rainer Baumgartner. – Kassier: Hans Daumoser, Stellvertreter: Christoph Hofmaier. – Schriftführer: Andreas Brunner, Stellvertreter: Florian Gafko. – Abteilungsleiter Fußball: Christoph Deistler, Stellvertreter: Sebastian Reiser. – Jugendleiter:Uli Wieser, Stellvertreter: Thomas Vielberger.