Zwei Erdinger kämpfen um den Titel

Von: Wolfgang Krzizok

Junger Stürmer: Pascal Steck (l.) hat sich mit seinen 19 Jahren schon im Profi-Eishockey etabliert. Sowohl im Trikot des DEL-Clubs Kölner Haie, hier im Spiel gegen den ERC Ingolstadt um Frederik Storm, als auch in der DEL 2 für den Kölner Kooperationsclub EC Bad Nauheim, mit dem der Erdinger im Finale steht. © IMAGO/Revierfoto

Ein Erdinger Eishackler wird mit Sicherheit den Pokal für die DEL2-Meisterschaft nach oben stemmen.

Erding – Der EV Ravensburg und – etwas überraschend – der EC Bad Nauheim stehen im Finale der DEL 2. Gespielt wird im Modus Best-of-Seven, die Serie beginnt am kommenden Sonntag, 16. April, um 17 Uhr. Und auch zwei Erdinger sind mit dabei: Oliver Granz, der für Ravensburg verteidigt, und Pascal Steck, der für Nauheim stürmt.

Für Pascal Steck, dessen Bruder Maurice eine Zeitlang für den FC Langengeisling gekickt hat und jetzt für den SV Eintracht Berglern spielt, fühlt sich noch alles wie ein Traum an. „Mit so einer ersten Saison bei den Erwachsenen hätte ich nie gerechnet“, meint er kopfschüttelnd. Der 19-Jährige hatte vergangene Saison bereits einige Einsätze für die Kölner Haie in der DEL und deren Kooperationsclub EC Bad Nauheim in der DEL 2. In der Saison 2022/23 durfte er nun neunmal für die Haie ran und 48 Mal für Nauheim, für das er bislang 16 Scorerpunkte verzeichnen konnte. „Ich hatte schon früh das Vertrauen des Trainers bekommen, dann habe ich ihm gezeigt, was ich kann, und mehr gespielt“, erklärt der Erdinger selbstbewusst.

Auf die Frage nach den Saisonhöhepunkten fallen Steck gleich mehrere ein. „Ich durfte ein paarmal bei den Haien ran, unter anderem beim DEL Winter Game im Rhein-Energie-Stadion“, schwärmt er. Über 40 000 Zuschauer sahen die Freiluft-Begegnung zwischen Köln und Mannheim, die die Haie 4:2 gewannen. „Die Stimmung, das ganze Drumrum und natürlich das Spiel – das war brutal schön und hat richtig Spaß gemacht.“ Auch sein erstes DEL 2-Tor werde er nie vergessen. „Das war im September gegen Krefeld – der Puck liegt jetzt auf meinem Platz in der Kabine.“ Ein unvergessliches Erlebnis war auch das Auswärtsspiel in Landshut. „Da sind knapp 900 Fans mit einem Sonderzug angereist – alle waren weiß angezogen und haben uns angefeuert. Und dann haben wir auch noch gewonnen“, erzählt der 19-Jährige begeistert.

Und jetzt also das Playoff-Finale. „Damit hat wirklich keiner gerechnet, dass wir ins Finale einziehen“, betont Steck. Hatten die Nauheimer doch die Hauptrunde nur als Sechster abgeschlossen. Gegner im Viertelfinale war der Tabellendritte ESV Kaufbeuren. „Die haben wir mit 4:0 aus der Serie rausgehauen“, freut er sich. „Da hat man bei uns schon gemerkt, dass wir uns als Mannschaft im Vergleich zur Hauptrunde, als wir nicht immer unser bestes Eishockey gespielt hatten, verbessert haben.“ Und er ergänzt: „In der Mannschaft geht viel über Wille und Einsatz.“

Das bekam dann im Halbfinale der EC Kassel Huskies zu spüren, der bis dahin eine unglaubliche Dominanz an den Tag gelegt hatte. Mit sagenhaften 130 Punkten hatten die Huskies die Hauptrunde abgeschlossen und 38 Zähler Vorsprung auf den Zweitplatzierten Ravensburg. Im Viertelfinale hatte sich Kassel gegen die Lausitzer Füchse aus Weißwasser – wie erwartet – in vier deutlichen Spielen durchgesetzt. Doch im Halbfinale kam in sechs Spielen das unerwartete Aus für die Huskies – die letzte Partie ging mit 8:2 Toren an die Nauheimer. „Das war ein brutales Spiel: ausverkaufte Halle und eine Wahnsinnsatmosphäre“, schwärmt Steck. „Zweimal sind wir in Rückstand geraten, zweimal haben wir direkt den Ausgleich erzielt, und dann sind wir marschiert.“

Erfahrener Verteidiger: Der 25-Jährige Oliver Granz kann auf seine bislang erfolgreichste Saison zurückblicken und ist mit den Ravensburg Towerstars in der DEL 2-Endspielserie eingezogen, die am Sonntag startet. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wolf

Weniger sensationell war der Einzug der Ravensburger ins Finale, hatten die Towerstars doch die Hauptrunde als Zweiter beendet. Dabei war der Start holprig, wie Oliver Granz erzählt, der im Sommer von Kassel nach Ravensburg gewechselt war, zu Tim Kehler, der schon bei den Huskies sein Coach war. „Anfangs war es ein Auf und Ab, wir waren immer so um Rang vier rum platziert“, erinnert sich der Erdinger. Dann wurde überraschend der Trainer gefeuert. Pete Russel, der zuvor bei den Augsburger Panthern in der DEL hinter der Bande stand, ersetzte Kehler.

„Von da an ging es bergauf“, sagt Granz, der, was seine persönliche Leistung betrifft, „richtig gut gestartet“ war. Danach habe er „ein bissl stagniert, aber jetzt bin ich zufrieden, wie es bei mir läuft“. Das beweist ein Blick auf die Statistik. In 62 Spielen verzeichnete der 25-Jährige bislang 55 Scorerpunkte, davon 22 Tore, was für einen Abwehrspieler ein ausgezeichneter Wert ist. In Kassel hatte er zwischendurch Stürmer gespielt, „aber Verteidiger fühlt sich besser an, das habe ich gelernt“.

Gefragt nach seinem Saison-Höhepunkt muss er nicht lange überlegen: „Das war die Finalserie gegen den EV Landshut, als meine Familie und viele Freunde bei den Spielen beim EVL immer im Stadion waren, und dann natürlich der Sieg im siebten Spiel – das war schon super.“ Die Niederbayern waren erst über die Pre-Playoffs ins Viertelfinale gekommen. „Die hatten echt eine durchwachsene Saison“, weiß Granz. „Auf dem Zettel haben die ein super Team. Die ganze Liga hat sich gewundert, warum die in der Tabelle nicht besser waren.“ Im Viertelfinale hatten sich die Niederbayern dann richtig stark präsentiert.

Im Halbfinale wartete der Krefelder EV auf Ravensburg, der neben Kassel die größten Aufstiegsambitionen hegte. „Gegen die haben wir uns erstaunlicherweise leichter getan als gegen Landshut“, berichtet Granz. In fünf Spielen wurden die Pinguine aus dem Wettbewerb gekegelt.

Und jetzt wartet im Finale der EC Bad Nauheim. „Die sind letzte Saison in fünf Spielen gegen Ravensburg rausgeflogen, das war vor meiner Zeit“, betont der 25-Jährige. „Aber die Jungs sagen, dass uns Nauheim liegt.“ Allerdings sei man gewarnt. „Die schwimmen auf einer Erfolgswelle, und die haben eine überdurchschnittliche Chancenauswertung“, analysiert Granz. „Wir wissen, was uns erwartet, aber wir freuen uns.“

Ebenso wie Pascal Steck, der es schon kaum mehr erwarten kann, dass die Serie beginnt, und den es überhaupt nicht stört, dass weder Nauheim noch Kassel aufsteigen können, weil sie nicht für die DEL gemeldet haben. „Das ist egal. Wenn du im Finale bist, willst du natürlich gewinnen – das ist doch logisch“, sagt der 19-Jährige und strahlt übers ganze Gesicht.